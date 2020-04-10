الطلب على الملاذ الآمن يرفع الذهب

المصدر: لندن – رويترز

ارتفع الذهب أمس مع تحوط المستثمرين بالمعدن الثمين من المخاطر قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة والآمال بقرب انحسار فيروس «كورونا».

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1654.94 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات بعدما بلغ ذروة 4 أسابيع عند 1671.40 دولاراً يوم الثلاثاء، وارتفع بأكثر من 2.3 % منذ بداية الأسبوع. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1691.70 دولاراً. وصعد البلاديوم 0.3 % إلى 2181.46 دولاراً، بينما جنى البلاتين 0.9 % ليصل إلى 735.78 دولاراً، بعدما ارتفع إلى ذروة 3 أسابيع أول من أمس وارتفعت الفضة 0.3 % إلى 15.10 دولاراً للأوقية.