مساهمو "ديار للتطوير" يقرون تخفيض رأس المال إلى 4.5 مليار درهم

المصدر: البيان الإلكتروني

أقر مساهمو شركة "ديار للتطوير"، خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية، على تخفيض رأس مال الشركة من 5.8 مليار درهم إلى 4.5 مليار درهم، وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 1.53 مليار درهم.

وذكرت الشركة المدرجة في سوق دبي المالي في افصاح اليوم، أن تخفيض رأس المال سيكون بنسبة 21.3% وبمقدار 1.23 مليار درهم، من خلال إلغاء 1231.8 مليون سهم، وإطفاء بقية الخسائر المتراكمة باستخدام الاحتياطي القانوني البالغ 298.4 مليون درهم.

كما وافقت الجمعية العمومية أيضا خلال اجتماعها الذي عقد أمس الكترونياً، على عدم توزيع أرباح على المساهمين عن عام 2019.

وكانت "ديار للتطوير" قالت في أكتوير الماضي، إن مقدار الخسائر المتراكمة بلغ 1.5 مليار درهم، يشكل 26.6% وكانت أول شركة يُطبق عليها قرار تمييز الشركات ذات الخسائر المتراكمة على شاشة التداول بسوق دبي المالي.