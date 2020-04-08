كورونا يتلاعب بمؤشرات الأسهم العالمية

المصدر: عواصم – رويترز

تباينت مؤشرات الأسهم العالمية اليوم على وقع بيانات تفشي"كورونا" في دول العالم المختلفة وإجراءات التحفيز الحكومية لمجابهة الخطر حيث استهلت الأسهم الأمريكية التعاملات على ارتفاع بفضل آمال في قرب تراجع التفشي بالولايات المتحدة كما ارتفعت بورصة طوكيو وأغلق مؤشرها الرئيس مرتفعاً للجلسة الثالثة مع إعلان حالة الطوارئ في المدينة بينما تراجعت أسهم أوروبا تتراجع بعد ارتفاع على مدى يومين بسبب مخاوف المستثمرين.

وفتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في البورصة الأمريكية على ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي بفضل آمال في أن تفشي فيروس كورونا بالولايات المتحدة يقترب من التراجع وتوقعات بأن الكونجرس سيدفع في اتجاه مزيد من المساعدات للاقتصاد المنكوب.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 239.61 نقطة، بما يعادل 1.06 % إلى 22893.47 نقطة، وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعًا 25.59 نقطة، أو 0.96 % عند 2685 نقطة وزاد مؤشر ناسداك المجمع 88.46 نقطة، أو 1.12 % إلى 7975.72 نقطة.

وتراجعت الأسهم الأوروبية بعد ارتفاع استمر يومين، إذ زاد عدد الوفيات الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا مجددا في إسبانيا، بينما أصبحت فرنسا رابع دولة تعلن عن ارتفاع معدل الوفيات لأكثر من 10 آلاف.

وهوى سهم تيسكو البريطانية للبيع بالتجزئة 7% ليتذيل المؤشر ستوكس 600 بعد أن قالت الشركة إن التكاليف المرتبطة بفيروس كورونا تبلغ ما يصل إلى 925 مليار جنيه استرليني (1.1 مليار دولار).

وخلال التعاملات انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 % بعد بداية قوية للأسبوع بفضل آمال بأن الإصابات لا تسجل ارتفاعًا في أكثر المناطق تضررا في أوروبا والولايات المتحدة.

وانخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.2 % مع تجاوز معدل الوفيات الناجم عن الإصابة بالفيروس في البلاد 6100، بينما هبط مؤشر داكس الألماني 0.8 % بعد أن ارتفع ما يزيد عن 8 % في اليومين الماضيين.

وأغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة للجلسة الثالثة على التوالي بعدما أنهى رئيس الوزراء شينزو أبي حالة الضبابية في السوق بإعلان حالة الطوارئ التي طال انتظارها مما دفع مستثمرين لشراء أسهم مشغلي السكك الحديدية ومتاجر التجزئة لتغطية مراكز مكشوفة.

وأغلق مؤشر نيكاي مرتفعًا 2.13 % إلى 19353.24 نقطة ليقترب من ذروة 25 مارس عند 19564 نقطة بينما كسب المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 1.59 % إلى 1425.47 نقطة.