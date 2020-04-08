"دانة غاز" تواصل إعادة الهيكلة مع احتمالية بيع أصولها المصرية

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت شركة دانة غاز، إن المراجعة الاستراتيجية لدراسة عملية إعادة الهيكلة التي تجريها والتي قد تتضمن بيع أصولها في مصر لا تزال قائمة.

وأضافت الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في بيان اليوم، أن المراجعة تأثرت نتيجة للظروف العالمية المتعلقة بتفشي وباء "كورونا"، ولم يتم الانتهاء منها في شهر مارس الماضي كما تم الإعلان عنه مسبقا.

وأشارت إلى أنه عند الأخذ بعين الاعتبار التغير المستمر في الأوضاع والناتج عن ردود الفعل العالمية على تفشي "كورونا"، فإنه لا يمكن للشركة تقدير موعد لإتمام المراجعة الاستراتيجية.

وأكدت دانة غاز، في بيانها على أنها ستقوم بإطلاع الأسواق على أي مستجدات في هذا الصدد حال حدوثها.

كانت الشركة أعلنت في مارس الماضي نيتها إعداد دراسة جدوى لبحث إمكانية فصل أعمال التنقيب والإنتاج لديها إلى شركة مستقلة جديدة يتم إدراجها هي الأخرى في سوق أبوظبي.

وأصول التنقيب والإنتاج التابعة لدانة غاز في مصر هي أصول برية في منطقة دلتا النيل باستثناء القطاع السادس في شرق البحر المتوسط.

وتمتلك "دانة غاز" حاليا أصولا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز وتشمل "دانة غاز مصر"، وحصة بنسبة 35% من أسهم "شركة بيرل بتروليوم" – الشركة المالكة والمشغلة لأعمال التنقيب والإنتاج في إقليم كردستان العراق.