"أرابتك القابضة" تعلن تولي وائل فرسخ مهام الرئيس التنفيذي

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت شركة أرابتك القابضة، إن وائل فرسخ سيتولى مهام الرئيس التنفيذي خلفا لـ "بيتر بولارد".

وأضافت الشركة في بيان لها اليوم، أن "فرسخ" يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للعمليات.

ويمتلك فرسخ خبرة 33 عاماً من العمل في تنفيذ وتسليم وإدارة مشاريع مدنية وبحرية وطرق وبنية تحتية وتجارية وسكنية، وانضم إلى "أرابتك" في سبتمبر 2019، متبعاً خطة استراتيجية تعتمد في المقام الأول على إعادة هيكلة المشاريع الإنشائية في الشركة.

وأشارت إلى أنه تم تعيين ناجح عوض بمنصب الرئيس المالي للشركة بالإنابة.

وتأسست "أرابتك القابضة" في يوليو 2004، وأدرجت في سوق دبي المالي منذ يناير 2005، وتنفذ مجموعة من مشاريع الإنشاء والبنية التحتية، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية التجارية والسكنية والاجتماعية والاقتصادية ومشاريع النفط والغاز.