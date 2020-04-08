24 مليار درهم إيداعات لدى المصرف المركزي خلال مارس بزيادة %48.5

المصدر: أبوظبي - عبدالحي محمد

سجلت السحوبات النقدية من المصرف المركزي، للمرة الأولى، ارتفاعاً خلال مارس الماضي، حيث بلغت 33.5 مليار درهم مقابل 17.2 ملياراً لسابقه فبراير بزيادة 16.2 ملياراً نسبتها 94.3%، وخلال 2019، بلغ أعلى سقف للسحوبات النقدية من المصرف 18.5 ملياراً في مارس، وتراجع إلى 14.1 ملياراً بنهاية يونيو 2019. أما السنوات الماضية، فلم يتجاوز سقف السحوبات 21 ملياراً. وكشفت إحصاءات أصدرها «المركزي» أمس، عن إجمالي السحوبات النقدية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغت 68.7 ملياراً.

وأكدت الإحصاءات، ارتفاع الإيداعات لدى المصرف خلال مارس لأعلى مستوياتها بواقع 24.3 مليار درهم، مقابل 16.4 ملياراً في فبراير بزيادة 7.9 مليارات نسبتها 48.5%، وكان أعلى مستوى حققته الإيداعات في 2019 بيونيو إلى 20.5 ملياراً، فيما حققت أدنى مستوياتها في سبتمبر بمقدار 17.5 ملياراً. وبلغ إجمالي الإيداعات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 57.2 ملياراً.

ظاهرة

وأرجع الخبير المالي، أحمد يوسف، الارتفاع في السحوبات خلال بأنه أمر طبيعي ويعود إلى حالة القلق التي سببتها جائحة «كورونا»، مشيراً إلى أن غالبية دول العالم وليس الإمارات فقط، شهدت ظاهرة «سحب نقدي» من البنوك كإجراء احترازي لتدبير أحوالهم المعيشية، ورغبةً منهم في تحويل جزء كبير من أموالهم إلى أسرهم، وهذه ظاهرة طبيعية جداً تتعلق بالبشر.

وأشار إلى أن الزيادة غير المسبوقة للإيداعات ترجع إلى أن غالبية البنوك دفعت عوائد أعلى لمودعيها، ولم تجد أمامها إلا زيادة ودائعها لدى المصرف، حيث إن عائده على الرغم من تراجعه بعد تخفيض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، مازال الأفضل لديها، خاصةً أن الأزمة أصابت كل القطاعات الاقتصادية بالضرر، كما أن البنوك زادت إيداعاتها بسبب اقتراب نهاية الربع الأول، وعملت على تحسين السيولة لديها وتقوية مراكزها المالية.

إحصاءات

وكشفت إحصاءات المصرف المركزي عن ارتفاع إجمالي قيمة التحويلات المنفذة من خلال البنوك العاملة في الدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية «يو إيه إي إف تي إس» خلال مارس الماضي إلى 661.9 مليار درهم مقابل 563.4 ملياراً لسابقه فبراير بزيادة 98.5 ملياراً، ويشير ارتفاع التحويلات من خلال البنوك، إلى استمرار النشاط في القطاع البنكي رغم تداعيات الجائحة.

وأوضحت أن ارتفاع إجمالي التحويلات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2020 (تحويلات البنوك والأفراد معاً) بلغت 2.79 تريليون درهم مقابل 2.58 تريليون لنفس الفترة من 2019 بزيادة 212 ملياراً نسبتها 8.2%.

كما بلغت قيمة التحويلات بين البنوك خلال الفترة نفسها من 2020 إلى 1.86 تريليون مقابل 1.76 تريليون لذات الفترة من 2019 بزيادة 96 ملياراً نسبتها 5.4%، فيما بلغت قيمة التحويلات بين الأفراد 938 ملياراً لعام 2020 مقابل 819 ملياراً لعام 2019 بزيادة 116 ملياراً نسبتها 14.2%.

وبلغ إجمالي عدد الشيكات التي تم التعامل معها عبر نظام الإمارات لمقاصة الشيكات خلال الربع الأول من العام الجاري 6.277 ملايين شيك بقيمة 301.5 مليار.

ولم تشهد الشيكات خلاله تغييراً كبيراً، حيث كانت في مستوياتها العادية سواء على مستوى العدد أو القيمة، وبلغ عدد الشيكات في يناير 2.01 مليون بقيمة 101 مليار، وفي فبراير 2.16 مليون بقيمة 103 مليارات، وفي مارس 2.04 مليون بقيمة 96.6 ملياراً، حيث جرى تداول 25.8 مليون شيك بقيمة 1.224 تريليون في 2019، ويمثل عدد شيكات الربع الأول 2020 نحو 24.3% من العدد الإجمالي لشيكات 2019، بينما تمثل قيمة شيكات الربع الأول 2020 نحو 24.6% من القيمة الإجمالية لشيكات 2019.