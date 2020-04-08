27 ملياراً مكاسب الأسهم.. والسيولة تتجاوز نصف مليار

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

ربحت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، 27 مليار درهم، بدعم الأسهم القيادية للبنوك. وصعد سوق دبي 5.54% إلى 1785.45 نقطة، مع ارتفاع أسهم «البنوك» و«العقار» و«الاستثمار» و«النقل» و«التأمين» و«السلع»، وزاد سوق أبوظبي 5.51% إلى 3928.23 نقطة، بدعم من «البنوك» و«العقار» و«الاستثمار» و«الاتصالات» و«الطاقة» و«الصناعة».

وقال وسطاء لـ«البيان الاقتصادي»، إن الأسهم المحلية نجحت في تعويض خسائرها في الجلستين الماضيتين مع تلاشي أثر انكشافات البنوك، مشيرين إلى أن ارتفاع السيولة يعد مؤشراً إيجابياً على اقتناص الفرص مع تداول الأسعار عند مستويات مغرية.

واستقطبت الأسهم 513 مليون درهم، منها 336.7 مليوناً لـ«دبي»، و176.4 مليوناً لـ«أبوظبي»، وجرى تداول 467.4 مليون سهم، بواقع 389 مليوناً بدبي، و 78.4 مليوناً بأبوظبي، عبر 8723 صفقة.

سوق دبي

ودعم صعود سوق دبي ارتفاع «البنوك» 7.5%، وزاد «العقار» 5.91%، ونما «الاستثمار» 5%، وارتفع «النقل» 2.58%. وتصدر «دبي الإسلامي» النشاط بـ64.3 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 64 مليوناً، ثم «إعمار للتطوير» 34 مليوناً.

وحقق «الإمارات دبي الوطني» أكبر ارتفاع ملامساً الحد الأقصى، فيما سجل «أمان» أكبر انخفاض 4.88%. وفضّل العرب والمواطنون الشراء بصافي 12.37 مليون درهم، فيما فضّل الخليجيون والأجانب التسييل بنفس القيمة.

سوق أبوظبي

وعزّز صعود سوق أبوظبي ارتفاع «البنوك» 8.8%، وصعود «العقار» 1%، وزيادة «الاتصالات» 2%، وارتفاع «الطاقة» 1.43%، ونما «الاستثمار» 0.6% مع ارتفاع «إشراق» 7.48%، و«العالمية القابضة» 0.14%، وسط استقرار «الواحة كابيتال».

وهيمن «الدار» على النشاط بـ54.8 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» 32.4 مليوناً، فـ«أبوظبي الأول» 31 مليوناً. وحقق «ميثاق» أكبر ارتفاع 14.81%، وكان «الشارقة للأسمنت» الأكثر انخفاضاً بالحد الأقصى 5%.

وعمد العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، باستثمار 28.34 مليون درهم، فيما استمر المستثمرون الأجانب في التسييل بنفس القيمة.

تباين

تباين أداء المؤسسات حيث مالت نحو التسييل في «دبي»، بصافي 7 ملايين درهم، مقابل استثمار بنفس القيمة من شراء الأفراد، فيما اتجهت نحو الشراء في «أبوظبي»، بـ15.6 مليون درهم، مقابل بيع للأفراد بنفس القيمة.

إفصاحات

* تعقد «ديار للتطوير» اجتماع الجمعية العمومية إلكترونياً، اليوم، للنظر في مقترح تخفيض رأس المال من 5.78 إلى 4.55 مليارات درهم.

* أعلنت «دبي للاستثمار» تأجيل اجتماع الجمعية العمومية الذي كان مقرراً في 13 الجاري حتى إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المتخذة لديها.

* أعلن «البنك التجاري الدولي» استقالة سوشيل راج من منصبه، وتعيين زياد عبدالغني رئيساً للتدقيق الداخلي بالوكالة بدلاً عنه.

* وافقت عمومية «تكافل الإمارات» على تخصيص مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع على ألا تتجاوز 2% من متوسط الأرباح الصافية.

* تعقد «فودكو القابضة» اجتماع الجمعية العمومية في 26 أبريل الجاري إلكترونياً؛ للنظر في عدم توزيع أرباح عن 2019.

* تجتمع عمومية «بلدكو» يوم 23 أبريل إلكترونياً، للنظر في ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن العام الماضي.