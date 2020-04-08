84 شركة مُدرجة غير منكشفة على «إن إم سي»

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

أظهر رصد «البيان الاقتصادي»، ارتفاع عدد الشركات غير المنكشفة على مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية وشركاتها الشقيقة إلى 84 شركة، بعدما أعلنت شركات «واحة الزاوية» و«الشارقة للتأمين» و«أورينت يو إن بي تكافل» و«غلفا للمياه» و«الاستشارات المالية الدولية القابضة» و«الإمارات للمرطبات» و«داماك العقارية» عدم وجود أية تعاملات مالية.

وبحسب الرصد، لم تعلن أي شركات أمس، انكشافات جديدة ليبقى عدد الشركات المنكشفة حتى الآن 34 شركة مدرجة بإجمالي 10.3 مليارات درهم.

فيما أعلنت 4 بنوك كويتية انكشافها بـ277.67 مليون دولار (1.02 مليار درهم). وأفصح «وربة» عن انكشافه بقيمة 67.24 مليون دولار عبر تمويل مشترك والاستثمار في الصكوك الصادرة عن الشركة، فيما أكد «الأهلي الكويتي» انكشافه بـ26.29 مليون دولار، وأعلن «الكويت الدولي» انكشافه بـ74.98 مليون دولار من خلال تمويلين مشتركين، وقال «الكويت الوطني» إن انكشافه يقدر بنحو 91.35 مليون دولار بما يمثل 0.14% من إجمالي محفظة القروض.

وكشفت «إن إم سي» أخيراً، عن رصد ديون بقيمة تزيد على 4 مليارات دولار لم يكن قد تم الكشف عنها منذ إعلان البيانات المالية المؤقتة لمجموعة الرعاية الصحية في 30 يونيو الماضي، فيما أعلن فيصل بلهول، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، استراتيجية تستهدف تحقيق الاستقرار المالي والتشغيلي وتمكينها من توفير خدماتها الطبية المهمة.