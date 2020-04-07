الأسهم الإماراتية تربح 27 ملياراً مع انحسار انكشافات "إن إم سي"

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ربحت أسواق المال الإماراتية ما يناهز 27 مليار درهم في ختام جلسة اليوم معززة بمكاسب الأسهم القيادية في قطاع البنوك بعد تلاشي مخاوف المستثمرين بشأن إنكشافتها على مجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية بعد إعلان الأخيرة خطط لإعادة الهيكلة وجدولة الديون.

وصعد سوق دبي بنسبة 5.54% عند مستوى 1785.45 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والإستثمار والنقل والتأمين والسلع، فيما زاد سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 5.51% إلى 3928.23 نقطة، بفضل مكاسب البنوك والعقار والإستثمار والإتصالات والطاقة والصناعة.

وقال وسطاء في السوق لــ «البيان»، إن الأسهم المحلية نجحت في تعويض خسائرها في الجلستين الماضيتين لتصعد بمكاسب كبيرة مع تلاشي أثر الانكشافات على البنوك لا سيما بعد إعلان «إن إم سي» عن خطة للتعافي واستراتيجية تهدف لتحقيق الاستقرار المالي والتشغيلي.