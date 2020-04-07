335.4 مليون درهم انكشاف بنك الكويت الوطني على "إن إم سي"

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن بنك الكويت الوطني، عن أن انكشافه على مجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية بلغ 91.4 مليون دولار (335.44 مليون درهم).

وقال البنك في بيان له اليوم لبورصة الكويت، إنه لا يوجد له اي انكشاف على أي شركة أخرى تابعة لمجموعة "إن إم سي".

وأعلنت "إن إم سي" مؤخراً أن ديونها تقدر حاليًا بنحو 6.6 مليار دولار، بما في ذلك سندات قابلة للتحويل بقيمة 360 مليون دولار وصكوك بقيمة 400 مليون دولار. وفقد سهمها أكثر من نصف قيمته منذ ديسمبر الماضي عندما شككت شركة "مادي ووترز" الأمريكية، المتخصصة في العمل بآلية البيع على المكشوف، في بياناتها المالية.

وكشف فيصل بلهول رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الجديد عن استراتيجية تستهدف تحقيق الاستقرار المالي والتشغيلي وتمكينها من توفير خدماتها الطبية المهمة.

وشركة "إن إم سي" للرعاية الصحية، والتي مقرها الإمارات، مدرجة في بورصة لندن منذ 2012، وتعمل في 19 دولة من بينها السعودية.