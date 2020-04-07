«تبريد» تشتري 80 % من تبريد «إعمار» مقابل 2.4 مليار درهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، توقيعها اتفاقية شراكة مع «إعمار العقارية» تستحوذ من خلالها «تبريد» على حصة 80% من نشاط «إعمار» لتبريد منطقة وسط مدينة دبي مقابل 2.48 مليار درهم، على أن تحتفظ «إعمار» بحصة 20% ضمن إطار شراكة طويلة الأمد بين الشركتين.

شراكة استراتيجية

وقال محمد العبّار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: تمثّل الاتفاقية أهمية كبرى للشركتين، إذ تحرص «إعمار» دوماً على تأسيس شراكات استراتيجية، والعمل بقوة على تنمية وتعزيز هذه الشراكات.

نقطة تحوّل

وقال خالد القبيسي، رئيس مجلس إدارة «تبريد»: «تعتبر الاتفاقية مع «إعمار» تاريخية ونقطة تحوّل كبيرة في مسيرة الشركة، كونها تعزّز نموها وترسّخ حضورها في دبي، إذ تتمتع «تبريد» بمكانةٍ عالميةٍ ضمن قطاع تبريد المناطق، مع خبرةٍ تمتد لأكثر من 22 عاماً، كفاءة تشغيلية عالية المستوى بفضل 83 محطة تمتلكها، إلى جانب استثماراتها في 6 دول».

امتياز حصري

وأكد بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي لـ«تبريد»، في اتصالٍ هاتفي مع «البيان الاقتصادي» أمس، أن هذا الامتياز الحصري طويل الأمد سيمدّ 235 ألف طن تبريد إلى أبرز وجهات منطقة وسط مدينة دبي، كبرج خليفة و«دبي مول» ونافورة دبي و«دبي أوبرا» وغيرها.

وبيّن أن منظومة التبريد الحالية تقوم بتأمين 150 ألف طن تبريد عبر 3 محطات تبريد، بالإضافة إلى محطة رابعة قيد الإنشاء وفق أعلى المواصفات الدولية، مشيراً إلى أن الطاقة الإنتاجية للشركة في دبي سوف تبلغ 278801 طن تبريد، ما سيزيد إجمالي طاقتها الإنتاجية بنسبة 12.6% إلى مليون و338602 طن تبريد من خلال 83 محطة.

محفظة «تبريد»

وقال اللمكي إن محفظة «تبريد» عقب الاتفاقية ستضم مشاريع بارزة، مثل برج خليفة و«دبي مول» و«دبي أوبرا» و«مترو دبي» وسوق أبوظبي العالمي وأبراج الاتحاد وجزيرة ياس ومبنى الدار والمركز التجاري العالمي - أبوظبي، إلى جانب مستشفى «كليفلاند كلينك» أبوظبي وجامع الشيخ زايد الكبير ومرفأ البحرين المالي وواحة مسقط للمعرفة ومشروع جبل عمر بمكّة في السعودية.

ولفت إلى أنها حصلت على استشارات عدة لإتمام الصفقة، فحصلت على التوصية المالية من بنك «إتش إس بي سي»، والاستشارة القانونية من شركة «آلن آند أوفري»، والتوصية العقارية من شركة «سي بي آر إي».

تصرّف

وأفادت «إعمار العقارية» بأنها قررت التصرّف في الأصول لارتباطها بالعمليات الرئيسة للشركة، ومن المقرر استخدام الأموال المتحصلة في استثمارات مرتبطة بعمليات الشركة الرئيسة، مؤكدةً عدم وجود أي تأثير مادي عليها أو على حقوق المساهمين لديها بسبب عملية البيع، وتوقعت أن يكون الأثر المباشر على الموقف المالي هو زيادة إجمالي صافي الأصول إلى 2.3 مليار درهم خلال الربع المالي للصفقة، والمتوقع أن يكون في الربع الأول أو الثاني من العام الجاري على حسب التأكيد النهائي من المدقق.

وأوضحت «إعمار»، أن التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية للأصول المتنازل عنها كانت 157 مليوناً في 2019، و134 مليوناً في 2018.

فيما أكدت «تبريد» دخولها في اتفاقية تسهيلات بنكية بغرض تمويل الصفقة بقيمة 692 مليون دولار تسهيلات قرض لأجل تخضع لاتفاقية الشروط العامة واتفاقية التسهيلات الائتمانية، ويستحق في 26 مارس 2025، وسيكون بنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط المنظم ووكيل الضمان، وبنك «إتش إس بي سي بي إل سي» وكيل التمويل الوكيل الدولي.

تصنيف (Baa3)

ثبّتت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين، تصنيف الإصدار طويل الأجل لـ«تبريد»، عند (Baa3)، بعد استحواذها على حصة الأسد من تبريد «إعمار» بوسط مدينة دبي. وثبّتت الوكالة تصنيف (الصكوك Baa3)، على صكوك «تبريد» من الدرجة الأولى غير المضمونة، الصادرة عن «تبريد للصكوك المحدودة»، ومنحته نظرة مستقبلية بدرجة مستقر.

وقال توماس لو جواي محلل الأسواق المحلية في «موديز»: فيما يزيد الاستحواذ الرافعة المالية لما بعد عتبة خفض التصنيف، ثبّتت «موديز» تصنيف «تبريد»، وحافظت على نظرة مستقبلية مستقرة لها، وسط توقعاتها بتعافي نسبها الائتمانية، التي تتوافق مع تصنيفها (Baa3)، في غضون 12 إلى 18 شهراً. (دبي - وائل الخطيب)