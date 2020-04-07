3.5 مليارات درهم أرباح أسهم البنوك رغم ضغوط «إن إم سي»

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

ارتفعت الأسهم المحلية أمس، وربح رأسمالها السوقي 3.5 مليارات درهم، بفضل مكاسب الأسهم القيادية «العقار» و«الاتصالات» و«الاستثمار»، واستمرت ضغوط البيع على «البنوك» المنكشفة على «إن إم سي»، واقتربت السيولة من نصف المليار مع استحواذ «دبي الإسلامي» على 25% منها.

وارتفع «دبي» 0.57% إلى 1691.66 نقطة، وصعد «أبوظبي» 1.26% عند 3722.94 نقطة. واستقطبت الأسهم 489.17 مليون درهم، وجرى تداول 277.4 مليون سهم، عبر 7903 صفقات.

وعزّز صعود سوق دبي ارتفاع «العقار» 2.19%، و«النقل» 3.81%، و«الاستثمار» 0.65%، فيما هبط «البنوك» أكثر من 2%. وهيمن «دبي الإسلامي» على النشاط بـ106.5 ملايين درهم و«إعمار للتطوير» 57.8 مليوناً و«إعمار العقارية» 38.8 مليوناً.

وحقق «أرامكس» أكبر ارتفاع 8.82%، فيما كان «تكافل الإمارات» الأكثر انخفاضاً 5%.ومال العرب والمواطنون للشراء بصافي 73.4 مليون درهم، واتجه الخليجيون والأجانب للتسييل، واتجهت المؤسسات نحو البيع بصافي 63.8 مليوناً، فيما مال الأفراد نحو الشراء.ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع «البنوك» 1.62%، و«الاتصالات» 0.72%، و«الطاقة» 2.36%، و«العقار» 2.2%، و«الاستثمار» 0.31%.

وتزعّم «أبوظبي الإسلامي» النشاط بـ42.94 مليون درهم، وسجّل «القدرة القابضة» أكبر ارتفاع 13.64%، فيما كان «الشارقة للأسمنت» و«ميثاق» الأكثر انخفاضاً 5%.واتجه العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء باستثمار 34.5 مليون درهم، فيما عمد الأجانب نحو التسييل، ومالت المؤسسات للبيع باستثمار 32.4 مليوناً، مقابل ميل الأفراد نحو الشراء.

تحذير

حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع من حساب (abosayf007@) على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، مشيرةً إلى أنه غير حاصل على أي ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي.

إفصاحات

* أعلنت «إعمار العقارية» و«إعمار مولز» و«إعمار للتطوير»، تأجيل عموميتها إلى 21 يونيو المقبل، على أن ينعقد مجلس الإدارة مجدداً خلال مايو المقبل، لاعتماد جدول «العمومية».

وافقت عمومية «جي إف إتش» على توزيع أرباح نقدية 3.34%، بقيمة 30 مليون دولار، وترحيل مبلغ 41.03 مليون درهم، كأرباح مستبقاة للعام المقبل.

أقرت عمومية «فيدلتي المتحدة» على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن العام الماضي.

أجلت «الفجيرة للتأمين» عموميتها التي كانت مقررة يوم 14 أبريل الجاري إلى 19 مايو المقبل.

تنعقد عمومية «وطنية» في 21 أبريل الجاري، للنظر في توزيع 6 % أرباح نقدية على المساهمين (9 ملايين درهم).

أعلنت «المستثمر الوطني» توزيع 200 مليون درهم، في أعقاب توزيعها 50 مليوناً أرباحاً استثنائية فبراير الماضي.