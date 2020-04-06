تأجيل عموميات شركات "إعمار" الثلاث إلى 21 يونيو

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت شركات "إعمار العقارية" و"إعمار مولز" و"إعمار للتطوير"، عن تأجيل اجتماع الجميعات العمومية السنوية للشركات الثلاث إلى 21 يونيو 2020.

وقالت الشركات الثلاثة في بيانات منفصلة اليوم لسوق دبي المالي، إن مجالس الإدارات ستنعقد مرة أخرى في مايو المقبل لاعتماد جدول الاجتماعات.

وذكرت "إعمار العقارية"، أنه تم تأجيل اجتماع الجمعية العمومية الذي كان من المقرر عقده في 22 أبريل الجاري إلى 21 يونيو المقبل.

وقالت "إعمار مولز"، إنه تم تأجيل اجتماع الجمعية العمومية الذي كان مقرراً عقده في 23 أبريل الجاري إلى 21 يونيو 2020.

وأعلنت "إعمار للتطوير" أنه تم تأجيل اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده في 23 أبريل الجاري إلى 21 يونيو المقبل.