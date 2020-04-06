550.3 مليون درهم انكشاف بنك دبي التجاري على "إن إم سي" و"الإمارات للصرافة"

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن بنك دبي التجاري، عن أن انكشافه على مجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية و"الإمارات العربية المتحدة للصرافة" بلغ نحو 550.3 مليون درهم من خلال تسهيلات ائتمانية مضمونة.

وذكر البنك في بيان له اليوم على سوق دبي المالي، أن انكشافه على "إن إم سي" يتمثل في تسهيلات ائتمانية مضمونة كلياً بقيمة 140.1 مليون درهم، منها 31.3 مليون درهم تسهيلات رأس المال العامل.

وقال إن لديه انكشافاً على "الإمارات للصرافة" يتمثل في تسهيلات ائتمانية مضمونة كلياً بمبلغ 410.2 مليون درهم، مؤكداً عدم وجود أي انكشاف على "فينابلر".

وأعلنت "إن إم سي" مؤخراً أن ديونها تقدر حاليًا بنحو 6.6 مليار دولار، بما في ذلك سندات قابلة للتحويل بقيمة 360 مليون دولار وصكوك بقيمة 400 مليون دولار.

وكشف فيصل بلهول رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الجديد عن استراتيجية تستهدف تحقيق الاستقرار المالي والتشغيلي وتمكينها من توفير خدماتها الطبية المهمة.

وشركة "إن إم سي" للرعاية الصحية، والتي مقرها الإمارات، مدرجة في بورصة لندن منذ 2012، وتعمل في 19 دولة من بينها السعودية.