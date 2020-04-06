شركة تابعة لـ "أرابتك" تفوز بعقدين في أبوظبي بقيمة 210 ملايين درهم

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت شركة "أرابتك القابضة"، عن فوز شركة الهدف للإنشاءات الهندسية "الهدف" التابعة لها، بعقدين لتنفيذ مشروعين في أبوظبي بقيمة إجمالية 210 ملايين درهم.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم على سوق دبي المالي، إن شركتها التابعة فازت بعقد بقيمة 84 مليون درهم من شركة "أدنوك البحرية" لتنفيذ الأعمال الهندسية والتوريدات والإنشاءات والتشغيل بخصوص استبدال صائد تدفقات الغاز والشوائب الموجودة حاليا، ومن المقرر بدء أعمال العقد مباشرة ولمدة 22 شهراً.

وأضافت أن قيمة العقد الثاني بلغت 126 مليون درهم (باستثناء أتعاب الاستشاري الرئيسية)، حيث ستقوم بإنشاء مشروع "سنسيت سكوير" في أبوظبي، ويشمل مبنى تجاري يتكون من 19 طابقا، وتبلغ المساحة الإجمالية المشيدة للمشروع 27 ألف متر مربع تقريبا، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال المشروع قريباً وتستمر لمدة 30 شهراً.