9.7 مليارات انكشافات 28 شركة على «إن إم سي»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أظهر رصد «البيان الاقتصادي» وصول إجمالي انكشافات 28 شركة وبنكاً مدرجاً في أسواق المال المحلية على مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية وشركاتها الشقيقة «فينبلر» و«الإمارات للصرافة» إلى 9.72 مليارات درهم.

وفي الوقت نفسه، أعلنت 63 شركة مدرجة عدم وجود انكشاف مالي أو تعاملات تمويلية او استثمارية أو تأمينية أو أية علاقة تربطها بمجموعة «إن إم سي» وشركاتها الشقيقة، فيما أوضحت شركات عدة بقطاع التأمين أن علاقتها تقتصر على كون «إن إم سي» أحد مزودي الخدمات الصحية لمتعامليها في مجال التأمين الصحي.

وجاء «بنك أبوظبي التجاري» بأكبر حجم انكشاف قدر بنحو 1.16 مليار دولار (4.26 مليارات درهم) موزعة بواقع 182 مليون دولار لشركة «فينبلر» بما في ذلك مركز الإمارات للصرافة و981 مليون دولار تم إقراضها للمجموعة الأم.

وحل «دبي الإسلامي» ثانياً بإجمالي انكشاف 541 مليون دولار (1.98 مليار درهم) تشمل انكشافاً بنحو 116 مليون دولار لنور بنك قبل الاستحواذ عليه، و322.4 مليون دولار لمصرف «أبوظبي الإسلامي» ناتجة عن تقديم تسهيلات تمويلية بـ291.4 مليون دولار مع ضمانات من المجموعة من خلال عدة تسهيلات إضافة إلى استثمار 31 مليوناً في صكوك المجموعة.

كما أعلن «الإمارات دبي الوطني» عن انكشافه بنحو 747.34 مليون درهم تشمل 676.46 مليوناً انكشافاً لمصرف «الإمارات الإسلامي» التابع للبنك، فيما قدر انكشاف «البنك التجاري الدولي» بنحو 425.6 مليون درهم ويقوم البنك بمراقبة التطورات ومباشرة النقاشات مع دائنين آخرين والتشاور مع المجموعة بشأن تطبيق الحلول المناسبة. وفي ما يلي أكبر 10 انكشافات:

أكبر الانكشافات بالمليون درهمأبوظبي التجاري 4,268دبي الإسلامي 1,985 أبوظبي الإسلامي 1,183 الإمارات دبي الوطني 747البنك التجاري الدولي 426 بنك الفجيرة الوطني 289 مصرف السلام البحرين 162مصرف عجمان 152 البنك العربي المتحد 135 المصرف الخليجي التجاري 110بنك رأس الخيمة الوطني 100