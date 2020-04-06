أسعار إيبور تتراجع باستثناء أجل لليلة واحدة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تراجعت أمس أسعار الفائدة على تعاملات الدرهم «إيبور» بكافة آجالها باستثناء أجل لليلة واحدة. ويجيء هذا التراجع في الأسعار بين الارتفاع والانخفاض منذ أول أبريل الجاري على الآجال السبعة لإيبور.

وكشفت إحصاءات نشرها المصرف المركزي عن تراجع أسعار الفائدة طويلة الأجل لسنة واحدة لتصل إلى 1.35% بعد أن ارتفعت يوم 2 أبريل الماضي إلى 1.39%، وارتفعت أسعار الفائدة لأجل ستة أشهر من 1.52% ليوم الأول من أبريل إلى 1.64% ليوم 2 أبريل، ثم تراجعت أمس لتصل إلى 1.6%، كما تراجعت أسعار الفائدة لأجل ثلاثة أشهر لتصل إلى 1.67% أمس بعد أن ارتفعت يوم 2 أبريل الماضي إلى 1.8%، وبلغت أسعار الفائدة لأجل شهر أمس 1.18% متراجعة من 1.25% ليوم الأول من أبريل، وتراجعت أسعار الفائدة لأجل أسبوع لتصل إلى 0.69% أمس مقابل 1.14% ليوم الأول من أبريل و0.82% ليوم الثاني من أبريل، وعاكست أسعار الفائدة لليلة واحدة جميع آجال إيبور الستة السابقة، حيث ارتفعت إلى 0.56% أمس بدلاً من 0.49% للثاني من أبريل و0.53% للأول من ذات الشهر.