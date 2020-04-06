«الإمارات للمزادات» تبدأ العمل عن بُعد

المصدر: (دبي- البيان)

بدأت شركة الإمارات للمزادات تطبيق نظام العمل عن بعد في مقرها الرئيسي وكافة فروعها، وذلك استجابة إلى الإجراءات الحكومية للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، وضمن التدابير الاحترازية التي اتخذتها حفاظاً على سلامة الموظفين والمتعاملين.

وأكد عبد الله المناعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإمارات للمزادات، أن جميع موظفي الشركة أنهوا برامج تدريبية فنية وتقنية مكثفة على نظام العمل عن بعد.

ودعا المناعي كافة متعاملي الشركة إلى الاستفادة من منظومة الشركة الرقمية التي أدخلتها على عملياتها التشغيلية المتاحة عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي على الهواتف المحمولة .