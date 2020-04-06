9.7 مليارات درهم انكشافات 28 شركة مُدرجة على «إن إم سي»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أظهر رصد «البيان الاقتصادي» وصول إجمالي انكشافات 28 شركة وبنكاً مدرجاً في أسواق المال المحلية على مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية وشركاتها الشقيقة «فينبلر» و«الإمارات للصرافة» إلى 9.72 مليارات درهم.

وبحسب الرصد، أعلنت 63 شركة مدرجة عدم وجود انكشاف مالي أو تعاملات تمويلية او استثمارية أو تأمينية أو أي علاقة تربطها بمجموعة «إن إم سي» وشركاتها الشقيقة، فيما أوضحت عدة شركات بقطاع التأمين أن علاقتها تقتصر على كون مستشفى «إن إم سي» هو أحد مزودي الخدمات الصحية لمتعامليها في مجال التأمين الصحي.

وجاء «بنك أبوظبي التجاري» بأكبر حجم انكشاف قدر بنحو 1.16 مليار دولار (4.26 مليارات درهم) موزعة بواقع 182 مليون دولار لشركة «فينبلر» بما في ذلك مركز الإمارات للصرافة و981 مليون دولار تم إقراضها للمجموعة الأم.

وحل «دبي الإسلامي» ثانياً بإجمالي انكشاف 541 مليون دولار (1.98 مليار درهم) تشمل انكشافاً بنحو 116 مليون دولار لنور بنك قبل الاستحواذ عليه، و322.4 مليون دولار لمصرف «أبوظبي الإسلامي» ناتجة عن تقديم تسهيلات تمويلية بـ291.4 مليون دولار مع ضمانات من المجموعة من خلال عدة تسهيلات إضافة إلى استثمار 31 مليوناً في صكوك المجموعة.

كما أعلن «بنك الإمارات دبي الوطني» عن انكشافه بنحو 747.34 مليون درهم تشمل 676.46 مليون انكشاف لمصرف «الإمارات الإسلامي» التابع للبنك، فيما قدر انكشاف «البنك التجاري الدولي» بنحو 425.6 مليون درهم ويقوم البنك بمراقبة التطورات ومباشرة النقاشات مع دائنين آخرين والتشاور مع المجموعة بشأن تطبيق الحلول المناسبة.

وبلغ انكشاف «بنك الفجيرة الوطني» حوالي 289.1 مليون درهم موزعة بواقع 12.9 مليوناً لمجموعة «إن إم سي» و175.6 مليوناً لـ«فينبلر» و63.8 مليوناً للإمارات للصرافة و36.8 مليوناً انكشافات أخرى، فيما كشف «مصرف السلام البحرين» عن انكشاف بنحو 161.5 مليون درهم موزعة بواقع 9 ملايين دولار لصكوك استثمارية و35 مليون دولار مشاركة في تسهيلات تمويلية جماعية، ونحو 151.9 مليون درهم لـ«مصرف عجمان» و110.1 ملايين للمصرف «الخليجي التجاري» و100.2 مليون لبنك «رأس الخيمة الوطني».

انكشافات أقل

بينما جاءت 17 شركة وبنكاً بانكشافات قيمتها أقل من 53 مليون درهم وشملت «بنك أم القيوين الوطني» 50.5 مليوناً و«مصرف الشارقة الإسلامي» 29.6 مليوناً و«اتصالات» 8.37 ملايين و«الخليج للمشاريع الطبية» 5.68 ملايين و«ريم للاستثمار» 3.6 ملايين و«الصقر للتأمين» 3.5 ملايين و«إعمار مولز» 3.2 ملايين و«أبوظبي الأول» 3 ملايين و«الواحة كابيتال» 1.38 مليون و«دار التكافل» 1.13 مليون و«أبوظبي الوطنية للتكافل» 1.07 مليون.

وبلغ انكشاف «بنك المشرق» بموجب كفالات بنكية بقيمة 502.6 ألف درهم، مغطاة بهامش نقدي بواقع 100% من قيمة تلك الكفالات، إضافة إلى انكشافات غير مباشرة مع شركة «إن إم سي»، وذلك من خلال مشاركته بصندوق «مكاسب عرب تايجر»، حيث يمتلك 89.6% من الصندوق بينما يتملك هذا الأخير 25 ألف سهم بـ«إن إم سي»، و«أرامكس» 335 ألف درهم و«إعمار العقارية» 167 ألفاً و«سيراميك رأس الخيمة» 74 ألفاً و«الوثبة الوطنية للتأمين» 105 دراهم.

وأوضحت شركة «دبي للاستثمار» أنها ليس لديها أي انكشاف على ديون «إن إم سي» لكن بعض شركاتها التابعة لديها علاقات تشغيلية وأعمال قائمة مع المجموعة ومن بينها «دبي للاستثمار العقاري» وشركة «تطوير مجمع دبي للاستثمار» و«الإمارات ديستريكت كولينج».

إجراءات

وأكدت جميع الشركات والبنوك المنكشفة اتخاذها الإجراءات المناسبة لحماية مصالحها، معربة في الوقت ذاته عن تقديرها للدور الطبي الذي تقدمه المجموعة لخدمة المجتمع المحلي في ظل الظروف الراهنة.

وكشفت «إن إم سي» مؤخراً عن رصد ديونٍ بقيمة تزيد على 4 مليارات دولار لم يكن قد تم الكشف عنها منذ إعلان البيانات المالية المؤقتة لمجموعة الرعاية الصحية في 30 يونيو 2019. وأعلن فيصل بلهول رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الجديد عن استراتيجية تستهدف تحقيق الاستقرار المالي والتشغيلي وتمكينها من توفير خدماتها الطبية المهمة.

وشركة «إن إم سي للرعاية الصحية» والتي مقرها الإمارات، مدرجة في بورصة لندن منذ 2012، وتعمل في 19 دولة ومن بينها السعودية.