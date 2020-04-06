20 مليوناً من غرفة أبوظبي لـ«معاً كلنا بخير»

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أسهمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بمبلغ 20 مليون درهم لصالح برنامج «معاً كلنا بخير»، الذي أطلقته هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» لاستقبال المساهمات من الأفراد والجهات والشركات لدعم كافة الجهود في ظل الظروف الراهنة.

وقال محمد المهيري مدير عام غرفة أبوظبي: «أدعو في هذه الظروف شركات ومؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين للمساهمة في البرنامج مادياً أو عينياً للتمكّن من مجابهة فيروس «كوفيد 19».

وأضاف: «في هذا المقام نثمّن رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والجهود والمبادرات التي اتخذت من أجل سلامة وصحة مواطنينا والمقيمين على أرض الإمارات».