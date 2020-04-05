"الإمارات دبي الوطني": لدينا إنكشاف على "إن إم سي" بـ 747.3 مليون درهم

المصدر: البيان الالكتروني

قال بنك الإمارات دبي الوطني، إن لديه إنكشاف مباشر على مجموعة "إن أم سي" والشركات ذات العلاقة بمبلغ 747.34 مليون درهم.

وأضاف البنك في افصاح اليوم على سوق دبي المالي، أن الانكشاف يتضمن مبلغ 676.46 مليون درهم لمصرف الإمارات الإسلامي.

وكشفت "إن إم سي" مؤخراً عن رصد ديونٍ بقيمة تزيد على 4 مليارات دولار لم يكن قد تم الكشف عنها منذ إعلان البيانات المالية المؤقتة لمجموعة الرعاية الصحية في 30 يونيو 2019.

وأعلن فيصل بلهول رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الجديد عن استراتيجية تستهدف تحقيق الاستقرار المالي والتشغيلي وتمكينها من توفير خدماتها الطبية المهمة.

وشركة "إن إم سي للرعاية الصحية" والتي مقرها الإمارات، مدرجة في بورصة لندن منذ 2012، وتعمل في 19 دولة من بينها السعودية.