أسعار "الإيبور" ترتفع إلى 160 نقطة أساس على الأجل لمدة 6 أشهر

سجل مؤشر أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك " الإيبور" ارتفاعا كبيرا على الأجل لمدة 6 أشهر الذي بلغ مستوى 160 نقطة أساس ، متفوقا بذلك على أسعار الفائدة على بقية الآجال وفي مقدمتها الأجل لمدة عام الذي وصل إلى نحو 136 نقطة بتاريخ 5 أبريل.

وشجع الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة على الأجل لمدة 6 أشهر على الاستثمار في هذه الإدارة الاستثمارية المهمة سعيا من المستثمرين وراء تحقيق أكبر قدر من المكاسب في أقل وقت ممكن.

وكانت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك بشكل عام سجلت تحسنا خلال الأيام القليلة الماضية مما جعلها وجهة للاستثمار خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها بقية القنوات الاستثمارية الأخرى.

وتظهر الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي ارتفاع "الإيبور" على أجل 6 أشهر من 139 نقاط أساس في الخامس من مارس الماضي إلى 160 نقطة أساس في الخامس من أبريل الجاري .. فيما تقلص على الأجل لمدة 12 شهرا من 160 نقطة أساس إلى 136 نقطة أساس خلال فترة الرصد ذاتها.

وشهدت أسعار الفائدة على الأجل لمدة 3 أشهر ارتفاعا من 164 نقطة إلى 167 نقطة وسجلت بقية الآجال ارتفاعات بنسب متفاوتة وذلك وفقا لما تظهره الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.