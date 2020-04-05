152 مليون درهم قيمة انكشاف مصرف عجمان على "إن إم سي"

المصدر: البيان الالكتروني

قال مصرف عجمان، إن قيمة انكشافه على مجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية يبلغ 151.9 مليون درهم.

وأضاف المصرف في إفصاح لسوق دبي المالي اليوم، أنه لا يوجد تمويلات ممنوحة لشركة "فينابلر" وشركة "مركز الإمارات للصرافة".

وكشفت «إن إم سي» مؤخراً عن رصد ديونٍ بقيمة تزيد على 4 مليارات دولار لم يكن قد تم الكشف عنها منذ إعلان البيانات المالية المؤقتة لمجموعة الرعاية الصحية في 30 يونيو 2019. وكشف فيصل بلهول رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الجديد عن استراتيجية تستهدف تحقيق الاستقرار المالي والتشغيلي وتمكينها من توفير خدماتها الطبية المهمة».

وشركة "إن إم سي للرعاية الصحية" والتي مقرها الإمارات، مدرجة في بورصة لندن منذ 2012، وتعمل في 19 دولة من بينها السعودية.