"دبي الإسلامي": الانكشاف على "إن إم سي" يعادل 0.7% من إجمالي الأصول

المصدر: البيان الالكتروني

قال بنك دبي الإسلامي، إن قيمة إنكشافه الكلي على مجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية وشركاتها التابعة يشكل ما يقارب 0.7% من إجمالي موجودات البنك.

وأضاف في افصاح لسوق دبي المالي اليوم،أن قيمة انكشافه تقدر بـ 425 مليون دولار (1.6 مليار درهم) حتى نهاية 31 مارس 2020، فيما نور بنك التابع للبنك تصل إلى 116 مليون دولار (425.7 مليون درهم) وذلك قبل عملية الاستحواذ على البنك.

وأوضح أن هذه التسهيلات منحت للشركات العاملة في للمجموعة وبناء على التدفقات النقدية التشغيلية في دولة الإمارات بالكامل، ولا يوجد انكشاف على "فينابلر" التابعة لها.

ولفت بنك دبي الإسلامي، إلى أنه حالياً في مناقشات مع المجموعة ومستشاريها للتحقق من الوضع المالي لها وتحديد التدابير المحتملة لمعالجة الحوكمة والقضايا المالية، وحيث أن المناقشات الجارية لا زالت في مراحلها الأولية من السابق لأوانه في هذا الوقت التعليق على أى نتيجة لهذه المناقشات.

وكشفت «إن إم سي» مؤخراً عن رصد ديونٍ بقيمة تزيد على 4 مليارات دولار لم يكن قد تم الكشف عنها منذ إعلان البيانات المالية المؤقتة لمجموعة الرعاية الصحية في 30 يونيو 2019. وكشف فيصل بلهول رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الجديد عن استراتيجية تستهدف تحقيق الاستقرار المالي والتشغيلي وتمكينها من توفير خدماتها الطبية المهمة».



وشركة "إن إم سي للرعاية الصحية" والتي مقرها الإمارات، مدرجة في بورصة لندن منذ 2012، وتعمل في 19 دولة من بينها السعودية.