"إعمار العقارية" تؤكد عدم انكشافها على "إن إم سي"

المصدر: البيان الالكتروني

أكدت شركة "إعمار العقارية"، على عدم انكشافها على مجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية أو شركة "فينابلر".



وقالت الشركة في افصاح لسوق دبي المالي اليوم، إنه يوجد مبلغ بسيط مُستحق لها من شركة مركز الإمارات للصرافة بقيمة 167 ألف درهم.



وأشارت إلى وجود تعاملات بسيطة بين شركة "إعمار مولز" وشركة "مركز الإمارات للصرافة" تم الإفصاح عنها من قبل لدى سوق دبي المالي.



وكشفت «إن إم سي» مؤخراً عن رصد ديونٍ بقيمة تزيد على 4 مليارات دولار لم يكن قد تم الكشف عنها منذ إعلان البيانات المالية المؤقتة لمجموعة الرعاية الصحية في 30 يونيو 2019. وكشف فيصل بلهول رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الجديد عن استراتيجية تستهدف تحقيق الاستقرار المالي والتشغيلي وتمكينها من توفير خدماتها الطبية المهمة».



وشركة "إن إم سي للرعاية الصحية" والتي مقرها الإمارات، مدرجة في سوق لندن منذ 2012، وتعمل في 19 دولة من بينها السعودية.