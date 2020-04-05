أول تصريح للمحافظ الجديد لـ «المركزي»: ماضون في تعزيز الاستقرار النقدي

المصدر: أبوظبي - البيان

توجه معالي عبدالحميد سعيد، محافظ المصرف المركزي، بجزيل الشكر لقيادة الإمارات الرشيدة على الثقة التي منحتها إياه بتولي منصبه الجديد.

وأكد أنه سيواصل المسيرة الناجحة للمصرف المركزي بما يؤدي إلى تعزيز الاستقرار النقدي والقطاع المالي في الدولة وصولاً إلى دعم التنمية الاقتصادية المستدام، مشيراً إلى أن اختياره محافظاً يعد شرفاً كبيراً له، مشدداً على رغبته الكبيرة لخدمة الوطن من خلال مؤسسة المصرف المركزي الحيوية.

ورحّب مجلس إدارة المصرف بمعالي المحافظ الجديد، مؤكداً أنه يتمتع بخبرة واسعة في القطاع المصرفي، حيث شغل منصب عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول وسوف يستكمل المسيرة الناجحة للمصرف المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي في الدولة من خلال أطر رقابية وتنظيمية متينة لضمان إدارة فعالة للاحتياطيات وتطوير البنية التحتية الصلبة للقطاع المالي تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية، ويشمل ذلك تنفيذ خطة الدعم الاقتصادية الشاملة الموجهة لاحتواء تداعيات «كوفيد-19»، التي أعلنها المصرف المركزي في مارس.

وأكد مجلس الإدارة أن تعيين معالي عبد الحميد سعيد، جاء خلفاً لمعالي مبارك راشد المنصوري الذي قدّم مساهمات جمّة في الارتقاء بالنظام المصرفي الإماراتي، ما أدى إلى تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي خلال تلك الفترة.