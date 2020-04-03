الأسهم المحلية تقاوم وتبقى في المنطقة الخضراء

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أنهت الأسهم المحلية تداولاتها، أمس، في المربع الأخضر بدعم رئيسي من أسهم العقار والبنوك مع تحسّن معنويات المستثمرين نسبياً بدعم توالي المحفزات والمبادرات الحكومية، وذلك رغم استمرار عمليات التسييل الأجنبية في ظل المخاوف من التداعيات السلبية لفيروس «كورونا» على الاقتصادات العالمية. وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.35% إلى 3758.35 نقطة مدعوماً بمكاسب أسهم البنوك بنحو 1.08% والطاقة 2.18% والعقارات 0.68%، بينما زاد سوق دبي بنحو 0.12% عند 1722.87 نقطة بدعم أسهم العقار والاستثمار.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 317.4 مليون درهم موزعة بواقع 197.9 مليوناً في دبي و119.48 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 194.8 مليون سهم منها 149.7 مليوناً في دبي و45.07 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 5342 صفقة. وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، لـ «البيان الاقتصادي»، إن الأسواق الإماراتية استقرت رغم التقلّبات العالمية مع استمرار تداعيات انتشار فيروس «كورونا»، مشيراً إلى أن إطلاق الحكومة الإماراتية بعض الحزم لتحفيز الاقتصاد كان له أثر إيجابي على معنويات المستثمرين، حيث خففت التراجعات الكبيرة التي مُنيت بها الأسهم.

وعلى صعيد الأسهم القيادية، وفي أبوظبي ارتفع «أدنوك للتوزيع» 2.91% و«أبوظبي الأول» 2.46% و«دانة غاز» 1.61% و«الدار العقارية» 0.67%، فيما تراجع «أبوظبي التجاري» بالحد الأقصى البالغ 5% ونزل «أبوظبي الإسلامي» 0.26%.

وفي دبي صعد «إعمار مولز» 10.68% و«إعمار العقارية» 3.32% و«دبي للاستثمار» 0.93% و«أرابتك» 0.84%، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني» دون تغيير وهبط «دبي الإسلامي» 2.05%.