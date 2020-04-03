أسعار النفط تقفز أكثر من 30 %

المصدر: العواصم – وكالات

دعت السعودية، أمس، أعضاء منظمة «أوبك» والدول النفطية خارجها لاجتماع عاجل للوصول إلى «اتفاق عادل» يعيد «التوازن» لأسواق الخام، مع توسط الولايات المتحدة بين الرياض وموسكو لوقف حرب الأسعار، فيما قفزت أسعار العقود الآجلة للخام بقوة خلال جلسة التداول. وارتفعت أسعار النفط أكثر من 30% عقب الدعوة السعودية، وسجلت أكبر مكسب ليوم واحد على الإطلاق، على خلفية تقارير بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع أن يعلن نظيره الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خفض إنتاجي بين 10 ملايين و15 مليون برميل.

وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 8.04 دولار بما يوازي 33 % إلى 32.78 دولار في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6.62 دولار أو 33 % إلى 26.93 دولار حيث سجل برنت أكبر مكسب يومي له على الإطلاق.

وجاءت الدعوة بعد اتفاق هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ناقشا فيه «أوضاع أسواق الطاقة في العالم» في ظل تراجع الأسعار.

وقال ترامب، إنه يتوقع أن تخفض السعودية وروسيا إنتاج النفط نحو 10 إلى 15 مليون برميل من الخام وربما أكثر بكثير وهو ما، إذا حدث، سيكون شيئاً عظيماً لصناعة النفط والغاز، حيث أبدى كلا البلدين استعداده لإبرام اتفاق.

وزادت مخزونات النفط الخام الأمريكي 13.8 مليون برميل، في أكبر زيادة أسبوعية منذ 2016، ويتوقع المحللون استمرار زيادة هذه المخزونات، مع قيام مصافي التكرير بكبح الإنتاج واستمرار انخفاض الطلب على البنزين.