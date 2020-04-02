«المركزي» يحفّز التجارة الإلكترونية ويتابع تنفيذ مبادرات الدعم

المصدر: أبوظبي - البيان

قرر مجلـس إدارة المصرف المركزي، مراجعة الرسوم المرتبطة ببطاقات السحب والدفع (IRF & MDR) باعتبارها تمثل إحدى الوسائل المهمّة المستخدمة بشكل واسع في عمليات الدفع المنجزة سواءً على نقاط البيع (Point of Sale) عند التجار أو على المواقع الشبكية التي تدعم التجارة الإلكترونيّة.

وناقش المجلس متابعة تنفيذ خطّة الدعم الاقتصادي الشاملة لاحتواء تداعيات جائحة «كورونا»، التي كان المجلس قد اعتمدها خلال اجتماعه الذي عُقد بواسطة الاتصال عن بُعد يوم 13 مارس الماضي.وقرر خلال اجتماعه الثالث للمجلس للعام الجاري إعادة استخدام الأوراق النقديّة الفائضة من أمر إعادة الطباعة للسنوات (2017، 2018، 2019)، من فئتي 100 و500 درهم.