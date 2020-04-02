«سوق أبوظبي العالمي» يطلق حزمة تحفيز فورية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أطلق «سوق أبوظبي العالمي» حزمة دعم الأعمال الموجهة إلى الشركات المسجلة لديه، وذلك تماشياً مع إطلاق مبادرات التحفيز الاقتصادي لإمارة أبوظبي بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتسهيل الأعمال في الإمارة.

تأتي هذه الحزمة ضمن التدابير المتخذة لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» على مجتمع الأعمال، وتتضمن تخفيضات على العديد من الرسوم المفروضة من قبل سوق أبوظبي العالمي ومنها إعفاء كامل على رسوم تجديد التراخيص التجارية باستثناء تراخيص شركات الأغراض الخاصة وتراخيص المؤسسات ورسوم تجديد الأنشطة التجارية ورسوم تجديد حماية البيانات الشخصية ورسوم إصدار وتجديد تصاريح العمل المؤقتة ورسوم الطلبات المتأخرة، وذلك حتى 25 مارس 2021 إلى جانب إعفاء كامل من الرسوم السنوية للصناديق الاستثمارية، وذلك حتى 31 ديسمبر 2020، علاوة على إعادة كامل الرسوم السنوية للصناديق الاستثمارية المدفوعة إلى سلطة تنظيم الخدمات المالية خلال العام 2020.

وتضمنت الحزمة كذلك إعادة 50% من قيمة الرسوم الرقابية للخدمات المالية المدفوعة من قبل الشركات الخاضعة لرقابة سلطة تنظيم الخدمات المالية للعام 2020. وتخفيضاً بنسبة 50% على الرسوم الرقابية لسلطة تنظيم الخدمات المالية حتى 31 ديسمبر المقبل وتأجيل تحصيل الإيجار ورسوم الخدمة للمستأجرين في مربعة سوق أبوظبي العالمي في جزيرة المارية.

وقال معالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: الخطوة تأتي مكملة لخطط الدعم الشامل التي أعلنتها حكومة دولة الإمارات ومؤسساتها عبر إطلاق المبادرات الاستراتيجية الاقتصادية.