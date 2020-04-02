التباين يسيطر على إغلاقات الأسهم المحلية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام، جلسة أمس، إذ صعد سوق أبوظبي بعدما نجح في تعويض جميع خسائره المبكرة مدعوماً بمكاسب «اتصالات» و«أبوظبي الأول»، فيما نزل سوق دبي وسط ضغوط بيعية، استهدفت الأسهم الكبرى في قطاعات البنوك والعقار.

وارتفع «أبوظبي» 0.28% أو ما يعادل 10.4 نقاط، ليغلق عند 3745.11 نقطة مع ارتفاع أسهم الاتصالات والاستثمار والسلع، فيما انخفض «دبي» 2.85% عند مستوى 1720.75 نقطة وسط هبوط شبه جماعي للمؤشرات القطاعية.

واستقطبت الأسهم سيولة 312.35 مليون درهم، منها 159.7 مليوناً في دبي، و152.65 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 168 مليون سهم، موزعة بواقع 113.3 مليوناً بدبي، و54.8 مليوناً بأبوظبي، عبر 5097 صفقة. وتداول المستثمرين أسهم 55 شركة ارتفع منها 15 وتراجع 39 سهماً.

سوق أبوظبي

وعزّز صعود سوق أبوظبي ارتفاع «الاتصالات» 1.85% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وزاد «الاستثمار» 1.53% مع ارتفاع «إشراق» 0.51% و«العالمية القابضة» 2.64%، فيما انخفض «العقار» 3.36% مع هبوط «الدار» 3.25%، وتراجع «الطاقة» 0.01%، بعد هبوط «دانة غاز» 1.75%، بينما ارتفع «أدنوك للتوزيع» 1.85%، ونزل «البنوك» 0.12% مع تراجع «أبوظبي التجاري» 4.97% و«أبوظبي الإسلامي» 3.26%، فيما ارتفع «أبوظبي الأول» 1.04%.

وتزعّم «اتصالات» النشاط بسيولة 50 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الإسلامي» 26.3 مليوناً، ثم «أبوظبي التجاري» 19.6 مليوناً. وحقق «القدرة القابضة»، أكبر ارتفاع 14.11% فيما نزل «أسمنت رأس الخيمة» و«ميثاق» بالحد الأقصى 5%. واتجه العرب والمواطنون نحو الشراء في «أبوظبي» بصافي 15.5 مليون درهم، فيما اتجه الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي 15.5 مليوناً.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض «العقار» 4.07% مع هبوط «إعمار العقارية» 4.95%، و«إعمار للتطوير» 4.6%، و«إعمار مولز» 3.73%، و«الاتحاد العقارية» 1.44%، و«داماك» 1.86%، و«ديار» 1.4%، فيما ارتفع «أرابتك» 2.15%، ونزل قطاع البنوك 4.11% نتيجة نزول «دبي الإسلامي» 5%، و«الإمارات دبي الوطني» 4.56%.

وتراجع «الاستثمار» 2.24% مع تراجع «دبي للاستثمار» 2.7%، و«دبي المالي» 0.53%، و«شعاع كابيتال» 1.56%، وانخفض «النقل» 2.14% بفعل انخفاض «العربية للطيران» 4.94%، و«الخليج للملاحة» 4.95%، فيما صعد «أرامكس» 0.88%. وتصدّر «إعمار العقارية» النشاط بـ48.2 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 39 مليوناً، ثم «الإمارات دبي الوطني» 28 مليوناً، وحقق «تبريد» أكبر ارتفاع 14.73% فيما تراجع «دبي الإسلامي» و«الإثمار» بالحد الأقصى البالغ 5%.

واتجه العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء في «دبي» باستثمار 27.8 مليون درهم، فيما مال الأجانب نحو التسييل، باستثمار 27.8 مليوناً.

المؤسسات

وتباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء في «أبوظبي» بصافي 9 ملايين درهم، فيما اتجهت نحو التسييل بدبي، بصافي 35.5 مليوناً، فيما عمد الأفراد نحو الشراء بدبي بالقيمة ذاتها، ونحو البيع بأبوظبي، بالقيمة نفسها.

إفصاحات

* أعلن سوق أبوظبي أن نسبة إفصاح الشركات المساهمة لديه بلغت 93% عن النتائج المالية السنوية لعام 2019.

* وافقت عمومية «رأس الخيمة للتأمين» على توزيع أسهم منحة 5% تعادل 5.77 ملايين درهم عن 2019.

* صادقت عمومية «الفجيرة لصناعات البناء» على توزيع أرباح 15% عن 2019.

* أعلنت «أبوظبي الوطنية للتأمين» استقالة عبدالله النعيمي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة، واندريو وودوارد نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال مطلع أبريل الجاري.

* تعقد «الوثبة للتأمين» عموميتها في 26 الجاري عن بُعد.

* عدلت «أرامكس» انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية، لمقرها الرئيس وسيكون التصويت إلكترونياً.

* دعت «أمان» لعموميتها يوم 22 أبريل الجاري.

- نفت «الاتحاد العقارية» الأخبار المتداولة حول انكشافها وشركاتها التابعة على مستشفى المركز الطبي الجديد.