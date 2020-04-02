649 % نمو تداولات «دبي للذهب» في مارس

المصدر: (دبي - البيان)

شهدت بورصة دبي للذهب والسلع خلال مارس الماضي، نمواً قياسياً في معدّل حجم التداول اليومي للعقد الآجل للذهب، بنسبة 649.5% على أساس سنوي، مع 742.8% نمو لأحجام تداوله منذ بداية العام.

وشهدت محفظة البورصة لأزواج العملات الأساسية (G6)، ارتفاعاً كبيراً في أحجام التداول، بنمو 390.8%، و475.4% منذ بداية العام. وسجّل معدّل الاهتمام المفتوح في مارس 380,869 عقداً، مقابل 268,752 لنفس الفترة من العام الماضي.

وقال لِس ميل، الرئيس التنفيذي للبورصة: «بصفتنا بورصة المشتقات المالية الأكبر والأكثر تنوعاً في الشرق الأوسط، نؤكد التزامنا بتزويد المتداولين والأعضاء، بمجموعة واسعة من المنتجات التي يحتاجون إليها عبر فئات الأصول المختلفة، ليتمكنوا من إدارة المخاطر التي تواجههم بشكل فعّال». وأضاف: «من المهم أن تستمر الأسواق بعملها وتوفر الشفافية اللازمة، لضمان كسب ثقة المستثمرين.

ومع النشاط القوي الذي شهدناه في بورصة دبي للذهب والسلع، فإننا لا نزال ملتزمين بدعم أعضائنا من جميع أنحاء العالم، وتوفير خدماتنا لهم كالمعتاد». فيما ارتفع إجمالي حجم التداول في البورصة 1.8 مليون عقد، بقيمة 45.133 مليار دولار. كما ارتفع متوسط حجم التداول اليومي طوال الشهر، مسجلاً 81,850 عقداً.