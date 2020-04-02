«المركزي» يراجع رسوم السحب والدفع الإلكتروني

المصدر: أبوظبي - البيان

قرر مجلـس إدارة المصرف المركزي، مراجعة الرسوم المرتبطة ببطاقات السحب والدفع (IRF & MDR). جاء ذلك ضمن قرارات الاجتماع الثالث للمجلس للعام الجاري، الذي انعقد عن بُعد بواسطة الاتصال المرئي، أمس، برئاســة معالي حارب مسعود الدرمكي، رئيس مجلس الإدارة.

كما قرر المجلس إعادة استخدام الأوراق النقديّة الفائضة من أمر إعادة الطباعة للسنوات (2017 و2018 و2019)، من فئتي 100 و500 درهم.وناقش رئيس المجلس متابعة تنفيذ خطّة الدعم الاقتصادي الشاملة لاحتواء تداعيات جائحة «كورونا»، التي كان المجلس قد اعتمدها خلال اجتماعه الذي عُقد عن بُعد في 13 مارس الماضي.

وناقش المجلس مذكرة الهيئة العليا الشرعيّة بشأن معيار الحوكمة الشرعيّة للمؤسسات الماليّة الإسلاميّة، واعتمد معيار الحوكمة، الذي وضعته الهيئة العليا الشرعيّة، مؤكداً أن هذا المعيار يعد مكملاً لنظام الحوكمة المؤسسيّة للبنوك.

واطلع على مذكرة دائرة الاستقرار المالي حول اختبار الجهد للقطاع المصرفي المحلي، مستعرضاً الطلبات المقدمة من بعض البنوك والمؤسسات الماليّة المحلية، وَوافق على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصّة بكل نشاط على حدة. وناقش مذكرة إدارة تطوير الأنظمة الرقابيّة بدائرة الرقابة على البنوك بشأن «نظام نقل حصص الملكية الكبيرة»، واعتمد النظام المذكور ووجه بنشره بعد التدقيق والمراجعة.

كما اطلع على تقرير المصرف للربع الأخير 2019، بشأن التطورات الاقتصاديّة الدوليّة والمحليّة، ومؤشرات الاسـتقرار المالي، والسـيولة المصرفيّة، والمجاميع النقديّة والميزانيّة العموميّة للمصرف. وَوجّه بنشر التقرير على موقع المصرف. كما اطلع على تقرير المدقق الخارجي بشأن البيانات الماليّة السنويّة للمصرف، كما في 31 ديسمبر 2019.

واسـتكمل مناقشــة باقي الموضوعـات المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المســتجدة، واتخذ القرارات المناســبة بشـأنها. وبعد المداولة والمناقشة بين الأعضاء، وجّه بالاستمرار في متابعة تنفيذ الخطّة، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

حضر الاجتماع معالـي عبدالرحمن صالح آل صالح، نائب رئيـس مجلس الإدارة، ومعالي مبارك راشـــد المنصوري، المحافـظ، وأعضاء مجلـس الإدارة: يونس حاجي الخوري، وخالد محمد ســــالم بالعمى، وخالـد أحمد الطايــر، وعلي محمد المداوي الرميثي، إلى جانب مجموعـة من كبـار موظفي المصرف المركـزي.