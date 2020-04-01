"تعاونية الاتحاد" توزع 24% أرباح نقدية

المصدر: البيان الالكتروني

أقرت الجمعية العمومية لتعاونية الاتحاد - أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة - توزيع أرباح نقدية بنسبة 24%، إضافة إلى توزيع نسبة 6% عائد على مشتريات المساهمين، وذلك عن عام 2019.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الثامن والثلاثون، الذي عقد باستخدام تقنية الحضور والتصويت الالكتروني عن بعد ولأول مرة.

وقال ماجد الشامسي رئيس مجلس إدارة "تعاونية الاتحاد"، إن إجمالي الأرباح الموزعة على المساهمين عن العام الماضي بلغت 479.02 مليون درهم، وتمثل 93.4% من صافي الأرباح، موضحاً أن التعاونية حققت أرباحاً صافية 512.88 مليون درهم، بنمو 10% عن صافي ربح عام 2018، رغم التحديات الاقتصادية والمنافسة الشديدة بين الشركات وتخفيض أسعار 2019 عن 2018 بنسبة وصلت إلى أكثر من 10% وعروض بطاقة تميز بنسبة 6%.

وأضاف أن الجمعية العمومية هذا العام أقرت عدم توزيع أسهم منحة، حفاظاً على ربحية أسهم المساهمين وتعزيز قيمتها السوقية بما يصب بمصلحة المساهمين ويسهم في ربط سعر السهم بالأداء المؤسسي.

وأشار إلى أن التعاونية حافظت على إجمالي المبيعات 2.297 مليار درهم في 2019، مشيراً إلى أن هامش الربح (صافي الربح إلى المبيعات) بلغ 24.5% وهي نسبة تعد الأعلى منذ عام 2014، كما بلغ العائد على رأس المال (صافي الربح إلى رأس المال) 29% والعائد على حق الملكية (صافي الربح إلى حق الملكية) 16%، ونمت أصول التعاونية خلال 2019 نحو من 15% لتتجاوز 3.7 مليار درهم.

وأضاف "حافظت تعاونية الاتحاد على ايراداتها الكلية الاجمالية لسنة 2019 حيث بلغت 2.349 مليار درهم، في حين انخفضت المصاريف الكلية الاجمالية بنسبة 2.4%.

وبين أن عدد المساهمين في تعاونية الاتحاد ارتفع إلى 35 ألف 112 مساهماً بنهاية عام 2019، بنسبة نمو بلغت 4.7% بالمقارنة بعام 2018، مشيراً إلى أن حقوق المساهمين قبل توزيع الأرباح ارتفعت من 2.840 مليار درهم في 2018 إلى 3.184 مليار درهم في عام 2019 بنسبة زيادة مقدارها 12 % ما يعزز من قوة المركز المالي للتعاونية ومن قدراتها على التوسع والانتشار والتطور.

وحول المساهمات المجتمعية ودور تعاونية الاتحاد، قال الشامسي، إن التعاونية أنفقت خلال 2019 على المساهمات المجتمعية نحو 34.93 مليون درهم، تماشيا مع استراتيجيتها بالتميز في تقديم الخدمات الاجتماعية، وتأكيدا على دورها في خدمة المجتمع والمشاركة في التنمية الاجتماعية ودفع عجلة التطور في الدولة.

وبخصوص التوطين أفاد بأن عدد المواطنين في تعاونية الاتحاد بلغ 423 موظفاً وموظفة نهاية عام 2019، بنسبة نمو 31% بالمقارنة بعام 2018، حيث تعد نسب التوطين التي حققتها من أعلى نسب التوطين في القطاع الخاص، موضحاً أن استراتيجية التعاونية تهدف إلى المحافظة على الكوادر المواطنة وتطويرها.