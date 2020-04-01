«أدنوك للتوزيع» توزّع 2.39 مليار وزيادة في الأعوام المقبلة

المصدر: أبوظبي - البيان

وافق مساهمو شركة أدنوك للتوزيع على دفع النصف الثاني والأخير من توزيعات الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2019 بقيمة 1.194 مليار درهم (9.55 فلوس للسهم)، إذ تضاف التوزيعات إلى سابقتها في أكتوبر الماضي ذات القيمة نفسها، وبذلك تبلغ قيمة توزيعات الأرباح عن 2019 مبلغ 2.39 مليار درهم (19.10 فلساً للسهم)، والتي تعكس زيادة 62% مقارنةً بعام 2018.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، الذي عقدته شركة أدنوك للتوزيع المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، باستخدام تقنية الاتصال المرئي.

ومن المتوقع زيادة توزيعات أرباح العام الجاري بنسبة 7.5% مقارنةً بسابقه لتبلغ 2.57 مليار درهم، وفقاً لسياسة توزيعات الأرباح الخاصة بالشركة. كما وافق المساهمون على إجراء تعديل على سياسة توزيع الأرباح لتبلغ 2.57 مليار درهم عن 2021 (مقارنة بـ 75% من الأرباح القابلة للتوزيع وفقاً للسياسة الحالية)، ووافقوا على سياسة توزيع أرباح بما لا يقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع للأعوام 2022 وما يليها، لتتناسب مع الوضع المالي القوي الذي تمتعت به الشركة بنهاية 2019، والثقة في قدرتها على تحقيق تدفقات مالية قوية مستقبلاً.

وعلى الرغم من الوضع الحالي للسوق، لا تزال شركة أدنوك للتوزيع تسير بخطى واثقة وراسخة نحو تنفيذ التزاماتها الاستراتيجية وتحقيق النمو الذكي. حيث تتمتع الشركة بهوامش ثابتة بخصوص مبيعات الوقود بالتجزئة، والتي تمثل 70% من إجمالي مبيعاتها.

وأظهرت الشركة خلال 2019 القدرة على تحقيق أداء قوي من خلال عملياتها المتعلقة بالوقود وغيرها، حيث سجّلت صافي أرباح 2.2 مليار درهم (0.177 درهم للسهم)، ما يعكس زيادة 4.2% مقارنةً بـ 2018. كما ارتفعت الربحية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 7.2% لتبلغ 2.72 مليار.

التزام

وجاء في الكلمة الافتتاحية لمعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع: «خلال هذه الفترة الاستثنائية، نستمر في العمل على تحقيق الوعود التي التزمنا بها تجاه متعاملينا ومساهمينا وموظفينا. وتؤكد «أدنوك للتوزيع» التزامها باستراتيجية شاملة ومتكاملة لخدمة العملاء والحرص على تطبيق أفضل معايير الصحة والنظافة حفاظاً على سلامة عملائها وموظفيها وأصولها كأولوية قصوى، حيث يتم توفير وسائل الوقاية الشخصية، كما تم اعتماد أحدث أساليب الدفع الإلكتروني الذكي والمتطور».

وأضاف: «مستمرون في جهودنا لتحقيق النمو الذكي والتوسع محلياً ودولياً حسب الخطط المعلنة، وندرك المسؤولية التي تقع على عاتقنا للمساهمة في دعم الاقتصاد المحلي، وسنواصل التركيز خلال عملياتنا التوسعية على خلق فرص عمل للمواطنين، واختيار الموردين المحليين، والمشاركة في المبادرات المجتمعية، مع التركيز على دعم المشتريات المحلية لتعزيز القيمة المحلية المضافة».

ونجحت شركة أدنوك للتوزيع خلال 2019 في رفع نسبة القيمة المحلية المضافة، التي تمثل نسبة عقود المشتريات الممنوحة للموردين المحليين، كما تعمل الشركة على استكشاف المزيد من فرص زيادة الإنفاق على الموردين المحليين لرفع معدل القيمة المحلية المضافة والمساهمة في دعم الاقتصاد المحلي خلال عام 2020.

إمكانات قوية

وتابع الجابر: «إن مجلس إدارة «أدنوك للتوزيع» واثق من الإمكانات القوية المتميزة للشركة في المجالات الإدارية والمالية والفنية، وانعكست هذه الثقة في سياسة توزيعات الأرباح الجديدة. وفيما نعمل في هذه الظروف المتغيرة، فإننا على ثقة بقدرتنا على تخطي الآثار التي تفرضها جائحة «كورونا» على المدى البعيد.

كما أن الأداء المسؤول والمميز الذي قدمته الشركة خلال 2019 يعزز سجلها الراسخ في ما يخص تحقيق القيمة لمساهميها، حيث تستمر في التمتع بميزانية عمومية متينة، وتوليد تدفقات نقدية قوية لدعم خططها للنمو الذكي والمستدام.

وما كان بالإمكان تحقيق هذه النجاحات لولا الدعم الذي توفره لنا القيادة الرشيدة ومساهمو الشركة والموظفين والمتعاملين. ونحن مستمرون في السعي لتوسعة أعمال الشركة مع الأخذ في الاعتبار الظروف الحالية للسوق لضمان تحقيق النمو الذكي والمستدام».

وأوضح أن أدنوك للتوزيع مستمرة بالتركيز على جهود التوسع عالمياً وفقاً لاستراتيجيتها الطموحة للنمو الذكي، حيث تقوم أدنوك للتوزيع بتقييم الفرص المتاحة لتحقيق النمو الذكي وضمان نجاح عملياتها، مع التركيز على تحقيق أعلى عائد على الاستثمار.

وأكد أن التعديلات على سياسة توزيع الأرباح التي تمت الموافقة عليها تؤكد التزام الشركة تجاه المساهمين، وكذلك الثقة بالآفاق المستقبلية للشركة، وقدرتها على تحقيق النمو المستدام. وأن أسهم شركة أدنوك للتوزيع تقدم عرضاً استثمارياً ممتازاً للمساهمين والمستثمرين، حيث تجمع الشركة بين مستوى منخفض من التعرض للمخاطر المصاحبة لتقلبات أسعار النفط، مع معدل جيد من التدفقات النقدية الممكن التنبؤ بها، والفرص الكبيرة لتحقيق النمو، مصحوباً بسياسة واضحة وجذابة لتوزيع الأرباح للأعوام 2020 و2021 (7.6% وفقاً لسعر السهم 2.70 درهم بتاريخ 31 مارس 2020) والتي تمنح المستثمرين رؤية واضحة حول العوائد المستقبلية.

وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: «نعمل جميعاً على توفير الاحتياجات الأساسية للمتعاملين بالقرب من بيوتهم خلال هذه الفترة، كما أننا بصدد تقديم عدد من المبادرات المجتمعية ودعم مقدمي خدمات الطوارئ. كما افتتحنا 7 محطات جديدة أخيراً على مستوى دولة الإمارات، تأكيداً للدور الأساسي الذي نقوم به لتوفير المنتجات والوقود بالتجزئة على مستوى الدولة، مع الالتزام بأعلى معايير النظافة والسلامة».

وأكمل: «إن التركيز والإخلاص والتفاني في العمل يتيح للأفكار المميزة أن تولد في خضم التحديات، وهذه التحديات منحتنا أفكاراً لخدمة المجتمع والاقتراب من المتعاملين، ونحن نتطلع للعديد من الفرص التي يمكننا الاستفادة منها بفضل الميزانية العمومية الممتازة للشركة».