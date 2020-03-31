«المركزي» يحذّر من أنشطة احتيالية

المصدر: (أبوظبي - وام)

حذر المصرف المركزي المتعاملين من عمليات احتيال تحمل اسمه قد يتعرضون لها من أشخاص يحاولون استغلال الظروف الراهنة.

وأكد في بيانٍ أمس، أنه لا يطلب من المتعاملين الإفصاح عن المعلومات الشخصية ومعلومات الحساب المصرفي، محذراً إياهم وحثهم على التنبه من المكالمات الهاتفية والرسائل التي قد تصلهم عبر «الواتساب» تدعي بأنها من المصرف المركزي، وهي ذات طبيعة احتيالية.

ويشدد المصرف على المتعاملين عدم الإجابة على مثل هذه المكالمات والرسائل، وعدم فتح أي رابط مرفق بها لتجنب تعرض البيانات للمواقع الإلكترونية الاحتيالية، وضرورة إبلاغ السُلطات المعنية.

وأكد ضرورة إدراك المتعاملين أن المصرف لا يتواصل معهم عبر مكالمات هاتفية «ما لم يتم تسجيل شكوى المستهلك بالقنوات الصحيحة مع وجود رقم مرجعي» ولا يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي إطلاقاً.