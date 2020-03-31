صدارة بنوك الإمارات بامتلاكها أكبر حصة من إجمالي أصول البنوك الخليجية

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

كشف تقرير حديث، عن صدارة بنوك الإمارات لمثيلاتها الخليجية، بامتلاكها أكبر حصة من إجمالي أصول البنوك الخليجية المدرجة، بـ763 مليار دولار (2.8 تريليون درهم)، (32.3 %) من إجمالي الأصول.

ولفت التقرير الصادر أمس، عن «كامكو إنفست» الكويتية، لنجاح البنوك الإماراتية، بتسجيل أسرع وتيرة نمو للأصول، بـ13.5 % على أساس سنوي، خلال الربع الأخير من 2019، مقارنةً بنظائرها الخليجية، كما تمكنت البنوك الإماراتية من تعزيز مكانتها الريادية، من حيث حجم الميزانية العمومية للبنوك المدرجة، من خلال تسجيل أعلى معدل نمو لإجمالي الأصول على أساس ربع سنوي، بنسبة 2.3 %.وأشار التقرير إلى أن البنوك السعودية والإماراتية، سجلت نمواً في صافي القروض بنسبة 3.3 % على أساس ربع سنوي، في الربع الأخيرة من 2019.