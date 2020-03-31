رأس الخيمة الوطني يوزيع أرباح نقدية بنسبة 30%

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

عقد بنك رأس الخيمة الوطني اجتماعه السنوي للجمعية العمومية عن طريق المشاركة الإلكترونية، حيث وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من رأس المال المدفوع للبنك، بواقع 30 فلساً للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019، حيث سيؤدي توزيع الأرباح إلى دفع حوالي 46% من صافي أرباح المجموعة.

ووافق المساهمون المشاركون على جميع بنود جدول الأعمال، وشمل ذلك الميزانية العمومية الموحّدة للبنك، وبيانات الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019. وقال رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، محمد عمران الشامسي: نحن فخورون بأداء البنك الذي حقّق زيادة في صافي الربح بقيمة 177.7 مليون درهم أو 19.4 % ليبلغ 1,095.3 مليون درهم. وكان البنك قد نجح في تخفيض مخصصات خسائر الائتمان بقيمة 107.9 ملايين درهم أو ما يعادل 7.6 %، حيث بلغ إجمالي الإيرادات حوالي 4 مليارات درهم.