مجموعة «أبوظبي التجاري» تتعهد بعدم الاستغناء عن أي موظف

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أكّدت مجموعة بنك أبوظبي التجاري، بما فيها مصرف الهلال، التزامها بحماية موظفي المجموعة وأنه لن يتم الاستغناء عن أي منهم خلال العام 2020 نتيجة الظروف التي فرضتها المرحلة الراهنة جراء انتشار وباء «كورونا» المستجد.

وقال خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة المجموعة: «يضطلع القطاع المصرفي بدورٍ محوري في ضمان استمرارية دعم المجتمع المحلي بدولة الإمارات بمختلف شرائحه من المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال في ظل الظروف العصيبة التي يشهدها العالم اليوم، ويدرك بنك أبوظبي التجاري أهمية تأكيد تضامنه ودعمه للموظفين وعائلاتهم فيما يواصلون تأدية واجباتهم على أفضل وجه رغم التحديات التي فرضتها هذه الفترة الاستثنائية.وبتوجيهاتٍ من مجلس الإدارة، يتعهّد بنك أبوظبي التجاري بعدم الاستغناء عن أيٍّ من موظفيه خلال العام الجاري كنتيجةٍ لأبعاد انتشار وباء «كوفيد 19» المستجد.