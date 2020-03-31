«أبوظبي الإسلامي» يوزع 994 مليون درهم على المساهمين

المصدر: (أبوظبي - وام)

أقرت الجمعية العمومية لمصرف أبوظبي الإسلامي، أمس، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 994 مليون درهم بنسبة 27.38 % من رأس المال عن عام 2019، كما صادقت على زيادة نسبة تملك الأجانب لتصل إلى 40 % كحد أقصى.

وتم تحديد تاريخ 6 أبريل المقبل آخر يوم للمشاركة في التوزيعات، فيما تم تحديد تاريخ 8 أبريل لاستحقاق الأرباح التي سيتم توزيعها خلال 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

وكان مصرف أبوظبي الإسلامي حقق أرباحاً بقيمة 2.6 مليار درهم خلال 2019 بنمو قدره 4 % مقارنة بعام 2018، ونمت الأرباح التشغيلية بنسبة 4.4 % لتصل إلى 3.26 مليارات درهم مدفوعة بنمو أصول تمويل العملاء بنسبة 3.1 % إلى 81.1 مليار درهم وزيادة الدخل من الاستثمارات بنسبة 30.7 % لتبلغ 687.0 مليون درهم.