الأسهم المحلية تقتفي التراجعات العربية والعالمية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

عادت الأسهم المحلية للدائرة الحمراء في ختام جلسة أمس، إثر تعرضها لضغوط بيعية من المستثمرين الأجانب وسط تراجع معظم البورصات العربية والعالمية في ظل المخاوف المستمرة عالمياً من فيروس «كورونا».

وانخفض سوق دبي 2.32% إلى 1789.6 نقطة، مع انخفاض أسهم العقار والسلع والبنوك والاستثمار والتأمين والخدمات، فيما هبط سوق أبوظبي 3.47% عند 3744.13 نقطة، مع انخفاض شبه جماعي للمؤشرات القطاعية يقودها البنوك والاتصالات والعقار.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 388.26 مليون درهم، منها 199.46 مليوناً في دبي، و188.8 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 404 ملايين سهم، موزعة بواقع 331.3 مليوناً في دبي، و72.7 مليوناً في أبوظبي، من خلال 6348 صفقة. وتداول المستثمرون أسهم 56 شركة ارتفع منها 11 فيما تراجع 37 واستقرت 8 دون تغيير.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 3.62% مع هبوط «إعمار العقارية» 4.11%، و«إعمار للتطوير» 2.14%، و«إعمار مولز» 2.65%، و«الإتحاد العقارية» 4.22%، و«ديار» 3.22 %، و«داماك» 3.8%، وهبط قطاع البنوك 2.46 % بعد تراجع «دبي الإسلامي» 3.95%، و«الإمارات دبي الوطني» 2.29 % فيما صعد «دبي التجاري» 4.98%.

وانخفض قطاع الاستثمار 1.43% مع انخفاض «دبي للاستثمار» 0.9%، و«سوق دبي المالي» 3%، و«شعاع كابيتال» 4.79%، فيما ارتفع قطاع النقل 0.16% مع صعود «أرامكس» 0.44%، فيما استقر «العربية للطيران»، وانخفض «الخليج للملاحة» 1.16%.

وتصدر «الخليج للملاحة» النشاط بسيولة 47.13 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» مستقطباً 41.2 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» بتداولات 30.5 مليون درهم. وحقق «غلفا للمياه» أكبر ارتفاع بنسبة 14.59%، فيما كان «آن ديجتال سيرفسس» الأكثر انخفاضاً بنحو 5%.

واتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 18 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 18 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق العاصمة بانخفاض قطاع البنوك 4% مع هبوط «أبوظبي الأول» 5%، و«أبوظبي التجاري» 4.7%، و«أبوظبي الإسلامي» 2.25%، وتراجع قطاع العقار 4.57% نتيجة تراجع «الدار» 4.55%، و«رأس الخيمة العقارية» 4.84%. ونزل قطاع الاتصالات 3.1% بفعل نزول سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

ونزل قطاع الطاقة 1.83% مع تراجع «دانة غاز» 4.46%، فيما ارتفع «أدنوك للتوزيع» 0.37%، وانخفض قطاع الاستثمار 2.98% مع نزول «الواحة كابيتال» 4.9%، و«العالمية القابضة» 3.23%، فيما ارتفع «إشراق» 4.81%.

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط مستقطباً 44.45 مليون درهم تلاه «اتصالات» بتداولات 44.34 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» جاذباً 38.4 مليون درهم. وسجل «بنك أم القيوين الوطني» أكبر ارتفاع بنسبة 8.11%، فيما كان «أبوظبي الأول» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5%.

وعمد المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار 46.88 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 46.88 مليون درهم.

واتجهت المؤسسات الاستثمارية نحو التسييل، بصافي استثمار 53 مليون درهم، منها 25 مليوناً في دبي، و28 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 53 مليون درهم، بواقع 25 مليوناً في دبي، و28 مليوناً في أبوظبي.

إفصاحات

- دعا مجلس إدارة شركة «إعمار العقارية» الجمعية العمومية للانعقاد في 22 أبريل المقبل لمناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.- أقرت الجمعية العمومية لشركة الوطنية للتأمينات العامة، توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 % من الأسهم التي يملكها المساهمون، واعتمدت النتائج السنوية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

- كشفت شركة أملاك للتمويل عن حجم ونسبة خسائرها المتراكمة، وسبل معالجتها، مبينة أن مقدار الخسائر المتراكمة لديها يبلغ 1.8 مليار درهم، تشكل 119% من رأسمالها البالغ 1.5 مليار درهم، كما أعلنت الشركة عن ارتفعت خسائرها العائدة على حقوق المساهمين بنسبة 45% لتصل إلي 321.5 مليون درهم بنهاية عام 2019، مقارنة بخسائر قدرها 266.3 مليون درهم خلال عام 2018.

- وافقت الجمعية العمومية لشركة الخليج للملاحة القابضة على إصدار صكوك إسلامية بقيمة إجمالية تقدر بـ 125 مليون درهم، مشيراً إلى أنه سيتم هذا الإصدار من خلال طرح خاص للمستثمرين المؤهلين.

- أفصحت شركة «الوطنية للتكافل» عن حجم ونسبة خسائرها المتراكمة، وسبل معالجتها، مبينة أن مقدار الخسائر المتراكمة لديها يبلغ 54.3 مليون درهم، تشكل 36.2% من رأسمالها البالغ 150 مليون درهم.

- أعلنت المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق استقالة سلطان بن غنوم الهاملي من عضوية مجلس الإدارة لأسباب شخصية.

- كشفت «دانة غاز» عن موافقة هيئة الأوراق المالية على عقد الجمعية العمومية في 14 أبريل القادم للنظر في توزيع أرباح نقدية بواقع 5.5 فلوس للسهم الواحد.

- تعهدت أبوظبي الوطنية للفنادق تعهدها بوضع فندق ومنتجع راديسون بلو العين تحت تصرف الحكومة لاستخدامه في الحجر الصحي لدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس «كورونا».

- تعقد شركة «أم القيوين للاستثمارات العامة» اجتماع الجمعية العمومية عند بعد / إلكترونياً في 4 أبريل القادم للنظر في توزيع 5 فلوس للسهم عن العام الماضي.- أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية تحديث سجل مساهمي «بنك الفجيرة الوطني» في النظام الآلي لإدارة المقاصة وذلك بإجراء عملية توزيع أسهم منحة بنسبة 3.5% للمساهمين المالكين لأسهم البنك وتسجيلها في محافظهم الاستثمارية.