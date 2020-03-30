«إس آند بي» تثبت التصنيف القوي لأبوظبي

المصدر: (دبي - البيان)

ثبتت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» التصنيف الائتماني التصنيف الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملتين الأجنبية، والمحلية لإمارة أبوظبي عند (AA/‏A-1+)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفي الوقت نفسه ثبتت التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية للديون غير المضمونة ذات الأولوية المكفولة سيادياً من قبل الحكومة الصادرة عن شركة «واحة أيروسبيس بي.في» عند الدرجة (AA).

وذكرت الوكالة أن صافي أصول أبوظبي تجاوز 250% من الناتج الملحي الإجمالي، هذا إلى جانب وضع سياسات استباقية تساعد أبوظبي على مواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط والصدمات الخارجية. وقد تشهد الالتزامات الطارئة من الكيانات المرتبطة بالحكومة أو الإمارات الأخرى، ارتفاعاً كبيراً في ظل حالة عدم اليقين، التي تشهدها الظروف الاقتصادية الإقليمية والدولية. وتوقعت رغم ذلك أن تبقى الهوامش المالية للإمارة قوية.