الأسهم المحلية الأفضل أداء عربياً بمكاسب 12.5 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

استعادت الأسواق المحلية اللون الأخضر في ختام جلسة أمس، محققةً أفضل أداء بين الأسواق العربية عبر مكاسب سوقية جاوزت 12.5 مليار درهم، مع تحسن المعنويات نسبياً بعد حزم محفزات ومبادرات حكومية، إضافةً إلى استمرار الشراء المحلي لاقتناص فرص تداول الأسعار عند مستويات جاذبة.

وارتفع سوق دبي 1.28% إلى 1832.28 نقطة، بدعم أسهم العقار والسلع والاستثمار والخدمات والاتصالات، فيما زاد سوق أبوظبي 2.87% إلى 3878.83 نقطة، على وقع مكاسب أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والتأمين والطاقة والخدمات.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، ارتفعت بورصة السعودية 0.79%، بينما انخفضت «الكويت» 3.4% و«البحرين» 1.9%، و«مسقط» 1.66% و«مصر» 1.54%.

ووصلت السيولة الإجمالية إلى 292.7 مليون درهم، منها 148.47 مليوناً في دبي، و144.3 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 267.45 مليون سهم، موزعةً بنحو 204.25 ملايين بدبي، و63.2 مليوناً بأبوظبي، عبر 4872 صفقة. وتداول المستثمرين أسهم 59 شركة ارتفع منها 28 وتراجع 24 واستقرت 7 دون تغيير.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 4.9% بدعم مكاسب «إعمار العقارية» 5.65%، و«إعمار للتطوير» 5.9%، و«إعمار مولز» 4.63%، و«داماك» 3.95%، و«ديار» 1.87%، و«أرابتك» 1.23%، وصعد قطاع الاستثمار 3.25% على أثر صعود «دبي للاستثمار» 3.73%، و«دبي المالي» 1.8%، و«شعاع كابيتال» 1.32%.

وانخفض قطاع البنوك 0.4% نتيجة انخفاض «دبي الإسلامي» 0.26%، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني»، وهبط قطاع النقل 2.16% بفعل تراجع «العربية للطيران» 3.59%، و«أرامكس» 0.44%، و«الخليج للملاحة» 4.97%.

وتصدّر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 48.7 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 22.16 مليوناً، ثم «جي أف أتش» بتداولات 9.4 ملايين. وحقق «غلفا للمياه» أكبر ارتفاع قرب الحد الأقصى 14.9% فيما كان «الخليج للملاحة»، الأكثر انخفاضاً بنحو 4.97%.

واتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 5 ملايين درهم فقط، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 5 ملايين.

سوق أبوظبي

وتعزز سوق أبوظبي بصعود قطاع البنوك 3.7% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 6.23%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.27%، فيما هبط «أبوظبي التجاري» 4.84%، وزاد قطاع الاتصالات 3.2% مع نمو «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وارتفع قطاع الطاقة 0.2% إثر ارتفاع «طاقة» 1.55%، بينما استقر سهما «دانة غاز»، و«أدنوك للتوزيع»، فيما صعد قطاع الاستثمار 6.84% مع ارتفاع «العالمية القابضة» 10.06% رغم تراجع «إشراق» 1.58%، و«الواحة كابيتال» 0.38%، وانخفض قطاع العقار 4.26% مع هبوط «الدار» 4.94%، فيما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 3.77%.

وتزعم «أدنوك للتوزيع» النشاط بقيمة 53.6 مليون درهم، تلاه «الدار» بسيولة 21.5 مليوناً، ثم «اتصالات» بتداولات 20.2 مليوناً. وسجل «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» أكبر ارتفاع بنحو 14.9% فيما كان «أركان» الأكثر انخفاضاً بالحد الأقصى 5%.

وعمد المستثمرون المواطنون نحو الشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار 20.86 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 20.86 مليوناً.

المؤسسات

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية، حيث اتجهت نحو الشراء في سوق أبوظبي، بصافي استثمار45.3 مليون درهم، بينما اتجهت نحو التسييل، في سوق دبي، بصافي استثمار 14.4 مليوناً. بينما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي بصافي استثمار 14.4 مليوناً، ونحو البيع بأبوظبي، بصافي استثمار 45.3 مليوناً.

إفصاحات

- دعت «داماك العقارية» عموميتها للانعقاد في 23 أبريل المقبل، وأوصت بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 5، وتعيين هيتيس دهوت مديراً مالياً خلفاً لعادل تقي.

- تعقد «دبي للاستثمار» عموميتها عن بُعد يوم الاثنين 13 أبريل المقبل.

- أفصحت «الإمارات للمرطبات» عن خسائرها المتراكمة بواقع 16.3 مليون درهم (54.35% من رأسمالها).

- اقترحت «إسمنت رأس الخيمة» عدم توزيع أرباح عن 2019 ومناقشة الاقتراح بعموميتها في 20 أبريل المقبل.

- تعقد «الاتحاد للتأمين» عموميتها في 14 أبريل المقبل.

- وافقت عمومية «الإمارات للتأمين» على توزيع أرباح نقدية 60 فلساً للسهم بإجمالي 90 مليون درهم عن 2019.