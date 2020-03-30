«راكز» تُطلق باقات أعمال الربيع بخاصية التأسيس إلكترونياً

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أطلقت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» باقاتها الإلكترونية الجديدة «باقات الربيع»، التي تهدف إلى تسهيل إجراءات تأسيس الأعمال وإتمامها بشكل أسرع، مما يتيح للمستثمرين إمكانية تأسيس أعمالهم عبر الإنترنت من مقر سكنهم بكل أريحية، مشيرةً إلى أن الباقات صممت لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصناعية والمستثمرين الذين يودون دخول السوق بتكلفة منخفضة.

وأطلقت «راكز» بوابة خدماتها الإلكترونية (Portal 360) التي توفر للمستثمرين مزايا تسمح لهم بتأسيس أعمالهم واستخراج رخص أعمال بمنتهى السهولة عن طريق تعبئة طلب التسجيل الإلكتروني ورفع المستندات المطلوبة والتوقيع الإلكتروني على عقد التأسيس لإنهاء الإجراءات.

وأصبح بإمكان روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الاستفادة الآن من باقات المكاتب من راكز هذا الربيع، حيث توفر لهم الباقات كل ما يلزمهم من وحدات مشتركة أو مكاتب مجهزة بالخدمات أو مكاتب مستقلة أو قابلة للتخصيص بتكلفة تبدأ من 8240 درهماً مع خصم على التجديد السنوي يصل لغاية 35%.

وبإمكان الشركات العاملة في مجال التصدير والاستيراد، التي تتطلب مخازن على مقربة من الموانئ الاستفادة أيضاً من باقات المستودعات لأغراض التخزين بسعر يبدأ من 150 درهماً على المتر المربع، حيث تم تصميم الباقات بشكل يتلاءم مع متطلبات الشركات في تخزين البضائع والمعدات الصناعية والتعبئة والتغليف والأنشطة الصناعية الخفيفة وغيرها.