الودائع تتفوّق على القروض بـ 82.6 ملياراً في فبراير

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أكدت إحصاءات أصدرها أمس مصرف الإمارات المركزي استمرار تفوق الودائع على القروض في القطاع المصرفي للشهر السادس والثلاثين على التوالي وبفارق 82.6 مليار درهم خلال فبراير الماضي مما يؤكد قوة ومتانة القطاع.

وكشفت إحصاءات تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر فبراير ارتفاع الودائع والإقراض المصرفي خلال فبراير مقابل شهر يناير، حيث ارتفعت الودائع إلى تريليون و828 مليار درهم بزيادة 1.8 مليار درهم عن يناير نتيجة لزيادة بمقدار 3.6 مليارات درهم في ودائع المقيمين لتصل إلى تريليون و615.9 مليار درهم بنهاية فبراير مقابل تريليون و648.8 مليار درهم بنهاية يناير بينما شهدت ودائع غير المقيمين انخفاضاً بقيمة 1.8 مليار درهم إلى 208.6 مليارات بنهاية فبراير بدلاً من 210.4 مليارات درهم بنهاية يناير الماضي.

وارتفع إجمالي الإقراض إلى تريليون و745.5 مليار درهم بنهاية فبراير مقابل تريليون و736.9 ملياراً بزيادة 8.6 مليارات درهم وبنسبة 0.5 %.ويؤكد تفوق الودائع على القروض تحسن الوضع المالي المصرفي في الدولة.

وأكد المصرف المركزي في تقريره امس على ارتفاع إجمالي أصول الجهاز المصرفي شاملاً القبولات المصرفية إلى 3 تريليونات و95.3 مليار درهم بنهاية فبراير مقابل 3 تريليونات و80.3 ملياراً بنهاية يناير بزيادة 15 مليار درهم وبنسبة 0.5 %.