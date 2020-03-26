مجلس إدارة «سوق دبي» يقر توزيع 200 مليون أرباحاً نقدية

المصدر: دبي ـ عمرو عادل

أقرت الجمعية العمومية لشركة سوق دبي المالي في اجتماعها أمس، ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وأقر المساهمون مقترح مجلس الإدارة بتوزيع 200 مليون درهم كأرباح نقدية عن العام بنسبة 2.5% من رأس المال.

وصادق المساهمون على كل من تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مدقق الحسابات وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

ومكنت الشركة مساهميها من المشاركة في أعمال الجمعية العمومية عن بُعد والتصويت الإلكتروني على قراراتها من خلال صفحة الخدمات الإلكترونية للمستثمرين على الموقع الشبكي للسوق وتطبيقات الهواتف الذكية.

وتم خلال الاجتماع انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للسنوات الثلاث المقبلة، ويضم كلاً من عيسى عبد الفتاح كاظم، راشد حمد الشامسي، محمد حميد المري، مصبح محمد القيزي، علي راشد المزروعي، عادل عبد الله الفهيم، وموزة سعيد المري.

إبرام صفقات

ووافق المساهمون على قرارين خاصين أولهما بشأن الموافقة على إبرام صفقات مع أطراف ذات علاقة (شركات خاضعة لملكية/‏‏‏‏ مشاركة الحكومة)، شريطة ألا تزيد تلك الصفقات على 30% من رأسمال الشركة وعلى أن يتم عرض تلك المعاملات على الجمعية العمومية مستقبلاً للمصادقة عليها.

أما القرار الخاص الثاني فيتعلق بالموافقة على تعديل مجموعة من مواد النظام الأساسي للشركة ومنها على سبيل المثال إضافة الرسائل النصية القصيرة SMS إلى الوسائل المتبعة لإخطار المساهمين باجتماعات الجمعية العمومية.

وحققت شركة سوق دبي المالي 120.6 مليون درهم أرباحاً صافية مقابل 125.5 مليوناً في 2018 بانخفاض 4%.

3067 مستثمراً جديداً

واجتذب سوق دبي المالي 3067 مستثمراً جديداً، ليرتفع عدد المستثمرين المسجلين في السوق إلى 844 ألفاً و455 مستثمراً، حسب ما جاء في التقرير السنوي للسوق لعام 2019.

وحافظ السوق على جاذبيته للاستثمار الأجنبي إذ سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 2.8 مليار درهم، واستحوذ الأجانب على 48.1% من تداولات السوق، كما وصلت نسبة ملكيتهم إلى 17.3% من إجمالي القيمة السوقية.

ووصلت نسبة ملكية المؤسسات الاستثمارية من إجمالي القيمة السوقية إلى 83.6% في نهاية 2019، كما وصلت حصتها من التداول إلى 54.4%، بحسب التقرير.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي في كلمة تضمنتها مقدمة التقرير إن 2019 يعتبر بحق عام تكريس ريادة السوق في مجال تطوير الأسواق المالية في الدولة بفضل تنفيذ جانب كبير من خطة التطوير الهيكلي وتأسيس شركات مستقلة للإيداع والمقاصة ترتقي بالتميز المؤسسي في السوق إلى آفاق جديدة.

وأضاف أن السوق يسارع الخطى في إطار جهوده لتنويع المنتجات وفئات الأصول يُسارع نحو إطلاق منصته الجديدة الأولى من نوعها عالمياً لتداول أسهم شركات المناطق الحرة، ضمن مبادرات دبي X10 وبالتعاون مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين بما في ذلك سلطة المنطقة الحرة لمطار دبي «دافزا»، وهيئة الأوراق المالية والسلع واللجنة العليا للتشريعات بدبي.

ولفت إلى أن السوق أنجز أيضاً كافة الاستعدادات لإطلاق منصة تداول صناديق الاستثمار العقاري (ريتس) والتي تمثل إضافة مهمة إلى قائمة الأدوات المالية المتداولة بالنظر إلى الحضور الملفت والسمعة العالمية للقطاع العقاري في دبي.

وأنجز السوق بنجاح عملية توزيع الأرباح النقدية نيابة عن الشركات المدرجة عن عام 2018، حيث تم توزيع 13.1 مليار درهم على 432 ألف مستثمر بالنيابة عن 38 شركة مدرجة وارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق من 10 شركات عام 2000 إلى 66 شركة حالياً.