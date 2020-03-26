تحذير من «الأوراق المالية»

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع من شركة وحساب على مواقع التواصل الاجتماعي، غير معتمدين أو مرخصين من جهتها. وقالت الهيئة في تعميم أمس، إن حساب المستخدم «soldierborse@»، غير معتمد كمستشار مالي أو محلل مالي لدى الهيئة مؤكدة عدم مسؤوليتها عن التعامل معه بهذه الصفة.

كما حذرت الهيئة من التعامل مع شركة تدعي «الاتحاد كابيتال» أو «بيت الاستثمار الاتحاد كابيتال»، مشيرة إلى أن الشركة غير مرخصة من الهيئة لمزاولة أي نشاط من الأنشطة الخاضعة لرقابتها، كما أنها تنتحل اسم وصفة شركة مرخصة من الهيئة. وأكدت الهيئة أن هذه التحذيرات تأتي انطلاقاً من دورها الرقابي بما يكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين.