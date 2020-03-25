الأسهم العربية ترتفع بفعل حزمة التحفيز الأمريكية

المصدر: دبي ــــ رويترز

أغلقت أسواق الأسهم العربية على ارتفاع اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت معنويات المستثمرين في أنحاء العالم بفعل تحفيز ضخم بالولايات المتحدة لتخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس «كورونا» سريع الانتشار.

وقال مفاوضون اليوم، إن أعضاء مجلس الشيوخ ومسؤولين من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصلوا إلى اتفاق على حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة لتخفيف أثر تفشي فيروس «كورونا».

ومن المقرر أن يجري مجلس الشيوخ تصويتاً على الحزمة البالغ حجمها تريليوني دولار في وقتٍ لاحق اليوم، ويُتوقع أن يعقبه تصويت في مجلس النواب بعد وقتٍ قصير.

وفي سوق أبوظبي، قفز المؤشر 7.4%، ليواصل مكاسبه من الجلسة السابقة، مدعوماً بارتفاع 8.1% في سهم بنك أبوظبي الأول وزيادة 9.1% في سهم اتصالات.

وتقدم مؤشر سوق دبي الرئيس 6.4%، إذ زاد سهم إعمار العقارية 11.5%، في حيم صعد سهم بنك الإمارات دبي الوطني 8.2%.

وصعد المؤشر القياسي السعودي أكثر من 3% خلال الجلسة لكنه أغلق على ارتفاع 0.2% فقط. وزاد سهم مجموعة صافولا 4.8%، بينما أغلق سهم البنك السعودي الفرنسي على زيادة 2.6%.

وحدّت من المكاسب خسائر لسهمي الشركة السعودية للعدد والأدوات ونماء للبتروكيماويات اللذين انخفضا 7.2% و6.7% على الترتيب. وأعلنت الشركتان تراجعات حادّة في أرباحهما السنوية.

وفي مصر، صعد مؤشر الأسهم القيادية 1%، وزاد سهم الشركة الشرقية للدخان التي تحتكر صناعة التبغ في البلاد 1.3%.