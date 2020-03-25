سندات الخليج تسجل مكاسب

المصدر: (دبي ـ رويترز)

سجلت سندات دولارية لحكومات دول خليجية مكاسب بفضل صعود الأسواق العالمية، إذ يراهن مستثمرون على أن التمويل غير المحدود من مجلس الاحتياطي الاتحادي سيهدئ التوتر في الأسواق المالية حتى وإن لم تتمكن من منع الضرر الاقتصادي الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات رفينيتيف ارتفاع سندات أبوظبي، التي تعد من الأقوى ائتمانياً في المنطقة، المستحقة في عام 2047 بمقدار 1.6 سنت.

وصعدت سندات السعودية لأجل 30 عاماً المستحقة في عام 2049 بمقدار ثلاثة سنتات. وزادت سندات أرامكو لنفس الأجل 2.3 سنت. وارتفعت سندات عمان لأجل 30 عاماً، المستحقة في 2048 بمقدار 0.5 سنت.