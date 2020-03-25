«العين الأهلية للتأمين» تقرّ توزيع 52.5 مليوناً

المصدر: أبوظبي - البيان

صادقت الجمعية العمومية لشركة «العين الأهلية للتأمين» في اجتماعها الذي عقد عن بُعد برئاسة خالد البادي نائب رئيس مجلس الإدارة، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 52.5 مليون درهم أو ما نسبته 35% من القيمة الاسمية للسهم عن العام 2019.

وقال خالد البادي، في تصريحات صحافية أمس، إن اقتصاد الإمارات الذي أثبت قدرته على مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية في الفترة الماضية يمتلك مقومات القوة على مواجهة الأخطار والتبعات الاقتصادية والمالية الناجمة عن تداعيات الوباء الذي يضرب بلدان العالم «كورونا»، لافتاً إلى أن حزمة الدعم التي قدمها مصرف الإمارات المركزي بواقع 100 مليار درهم وحزمة التحفيز الإضافية بمبلغ 16 مليار درهم بتوجيهات من القيادة الرشيدة ستوفران دعماً كبيراً للاقتصاد الوطني ولمؤسسات قطاعات الأعمال والشركات والأفراد وترسيخ الثقة في الأسواق المحلية.

وفيما يخص قطاع التأمين أوضح خالد البادي أن تشبّع سوق التأمين الإماراتي بالعدد الهائل من شركات التأمين والوسطاء أدى إلى المزيد من التنافس ونزول أسعار التأمين عن مستواها الفني، ومع ذلك فقد حافظت العين الأهلية على سياستها المتحفظة وزادت أرباحها الصافية في العام الماضي إلى 57.734 مليون درهم مقابل 29.702 مليون درهم لعام 2018.

وذكر البادي أن إجمالي إيرادات أقساط التأمين وصل إلى 1.153 مليار درهم، فيما بلغ صافي أرباح أعمال التأمين 116.8 مليون درهم، ووصلت إيرادات الاستثمار لنحو 31.5 مليون درهم، وبلغ مخصص الأقساط غير المكتسبة 137.37 مليون درهم.

ووصل إجمالي الأقساط المكتتبة لقطاع التأمين البحري والجوي نحو 37.36 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لقطاع التأمين غير البحري نحو 1.116 مليار درهم.